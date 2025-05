Maria Jeleniewska wyłożyła kawę na ławę! Agnieszka Kaczorowska po tym zapadnie się pod ziemię?!

"Taniec z Gwiazdami" finał. Agnieszka Kaczorowska szpilę Marii Jeleniewskiej?

Emocje po finałowym odcinku show "Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie opadły! Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku wiosennej edycji programu Polsatu w walce o Kryształową Kulę zmierzyły się trzy pary: Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke, Filip Gurłacz - Agnieszka Kaczorowska i Adrianna Borek - Albert Kosiński. Ostatecznie puchar i 150 tys. złotych (100 tys. dla gwiazdy, 50 tys. dla tancerza) zgarnął pierwszy duet. Wygląda na to, że mocno nie spodobało się to Agnieszce Kaczorowskiej, która miała wielki apetyt na zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami". Po porażce w finale na profilu tancerki na Instagramie pojawił się niezbyt elegancki wpis, który był cytatem z komentarza jednej z fanek. Wyglądało to tak, jakby tancerka chciała wbić szpilę koleżance z "TzG".

Sztuka, teatr, emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok

- czytaliśmy. Z klasą Agnieszce Kaczorowskiej odpowiedziała Maria Jeleniewska, nagrywając krótki filmik.

Słuchajcie, podobno wygrał TikTok, więc ta kula należy też do was

- oznajmiła na wideo, zwracając się do fanów.

Maria Jeleniewska o zachowaniu Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerka zapadnie się pod ziemię?!

Na tym jednak wirtualne przepychanki się nie zakończyły. Tiktokerka najwyraźniej nadal jest zniesmaczona zachowaniem gwiazdy serialu "Klan".

Kiedy czytam, że to było po prostu nieprzemyślane, bo "nie przeczytała, co tam było napisane", a jednak ze stu relacji, na których ktoś ją oznacza, wrzuciła trzy, w których inna osoba jest obrażana, to jest to przykre. (...) Ktoś ci odbiera radość z tej wygranej, tak jakby ci się to nie należało

- podkreśliła Maria Jeleniewska. Na tym nie poprzestała. Gwiazda internetu zauważyła zgrzyt pomiędzy tym, jak Agnieszka Kaczorowska miała zachować się tuż po finale programu "Taniec z Gwiazdami", a jej dość osobliwą aktywnością w sieci.

Lepiej trzeba było to zakończyć w prywatny sposób i wtedy nikt by nikomu niczego nie zarzucał, wszystko by się skończyło między nami. A tak to i podziękowania, i gratulacje, i wszystko w sieci, co jest fajne i miłe, ale czasami nie wiadomo, czy to jest naprawdę szczere i prawdziwe

- dodała tiktokerka. Ups... Ciekawe, czy po tych słowach Agnieszka Kaczorowska zapadnie się pod ziemię.

