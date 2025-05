Choć zawodowe tancerki zwykle zachwycają nienaganną sylwetką i formą, to ich codzienność bywa znacznie mniej glamour, niż mogłoby się wydawać. Agnieszka Kaczorowska, uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", choć wygląda olśniewająco, balansuje na granicy wyczerpania. Zdjęcia, na których w pośpiechu je kebaba w aucie, mówią więcej niż tysiąc słów – o tempie życia, poświęceniu i braku chwili dla siebie.

Agnieszka Kaczorowska w biegu pochłania kebaba

Życie profesjonalnej tancerki to nie tylko błysk fleszy, efektowne suknie i owacje na stojąco. To przede wszystkim godziny spędzone na sali treningowej, litry potu, zmęczenie i codzienne wyzwania związane z utrzymaniem formy. Agnieszka Kaczorowska, to jedna z najbardziej znanych tancerek programu "Taniec z Gwiazdami". Artystka doskonale wie, czym jest tempo nieustającej pracy. Jej figura to efekt nie tylko genetyki, ale też żelaznej dyscypliny i intensywnych treningów. Niestety – jak pokazuje ostatnia sytuacja – czasem to wszystko odbywa się kosztem podstawowych potrzeb.

Kilka dni przed wielkim finałem popularnego programu rozrywkowego Agnieszka została przyłapana przez fotoreporterów w nietypowej sytuacji. Zmęczona po długim treningu, postanowiła coś zjeść – tyle że nie w restauracji, nie w domu, a w swoim samochodzie, w biegu, między jednym obowiązkiem a drugim. W czarnym BMW, na parkingu, wciąż w sportowym stroju, pochłaniała kebaba. To nie był elegancki lunch ani spokojna kolacja – raczej desperacka próba dostarczenia organizmowi, choć odrobiny energii.

Warto też podkreślić, że jedzenie tego typu - nawet okazjonalne, może stać się niebezpieczne, jeśli jest jedynym ratunkiem w napiętym grafiku. Brak czasu na odpowiedni posiłek to nie tylko kwestia zdrowia fizycznego, ale też sygnał, że rytm życia stał się zbyt intensywny. Dla Kaczorowskiej, której ciało jest podstawowym narzędziem pracy, troska o siebie powinna obejmować nie tylko formę fizyczną, ale też równowagę i odpoczynek.

