Agnieszka Kaczorowska w programie "Taniec z Gwiazdami" występuje w parze z Filipem Gurłaczem. Na parkiecie idzie im znakomicie. W półfinałowym odcinku duet oczarował i widzów, i jurorów. Najlepszym dowodem na to jest to, że za swój taniec zgarnęli maksymalne 40 punktów. Co ciekawe, jeszcze przed rywalizacją o udział w finale "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała o swojej relacji z Filipem Gurłaczem.

Mamy takie zwykłe, ludzkie flow ze sobą. Świetnie się ze sobą czujemy i staramy się po prostu robić najlepszą robotę, jaka jest tylko możliwa na parkiecie, i jako aktorzy też tworzyć taneczne spektakle, wcielać się w role, pokazywać ludziom piękne historie w oparciu o ludzkie prawdziwe emocje, bo o tym jest taniec

- podkreśliła aktorka i tancerka, która w zeszłym roku - po sześciu latach od ślubu - rozstała się z swoim mężem - Maciejem Pelą. Rozwodu jeszcze nie orzeczono, ale wydaje się to kwestią czasu. Ostatnio paparazzi przyłapali Agnieszkę Kaczorowską i jej ciągle aktualnego męża rozmawiających przed pójściem do sądu. Dyskusja trwała aż cztery godziny!

Agnieszka Kaczorowska podczas programu "Taniec z Gwiazdami" zdecydowała się na szokujące wyznanie

Udział w programie "Taniec z Gwiazdami" zapewne pomaga celebrytce oderwać się od trudów codzienności. Ona jednak najpewniej cały czas w niej - chcąc czy nie - siedzi. Agnieszka Kaczorowska podczas emisji show zdecydowała się na szokujące wyznanie, nie zważając na to, że kamery są włączone! Zaczęło się jednak od słów Filipa Gurłacza.

Kaczorowska i Gurłacz tak "ucinają" plotki o romansie. Miało wyjść śmiesznie, a jest żenująco?

To nie jest łatwe, rozwalić w sobie coś mojego, co czasem budowałem przez lata. Musiałem coś rozwalić, żeby być lepszą wersją siebie

- zwierzył się aktor. I właśnie po tych słowach do głosu doszła Agnieszka Kaczorowska.

Miałam kilka takich momentów w życiu, że czułam całym sercem, że pewne rzeczy trzeba zniszczyć. I to burzenie czasami jest bardzo trudne. Czasami bardzo boli. Ale tylko tak może przyjść nowe, wspanialsze

- wypaliła tancerka. O co konkretnie jej chodziło? To pewnie już pozostanie jej tajemnicą.

