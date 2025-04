W sieci nie raz można było przeczytać, że Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz mogą mieć romans. Filip w każdym wywiadzie gorąco zaprzeczał, a Agnieszka grzecznie mu przytakiwała. Aktor wprost mówił, że nie chce być pytany o relacje, która łączy go z Kaczorowską i ma dość plotek, ponieważ ma żonę oraz dzieci. Opowiadał za to chętnie o miłości do Małgorzaty Patryn-Gurłacz, na którą zawsze może liczyć i która przed laty wyciągnęła go z samego dna. Wizja końca programu Polsatu sprawiła jednak, że żądny rozgłosu aktor postanowił zabawić się nieco z mediami. I samodzielnie podsycić plotki. Wyszło trochę niezręcznie.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz nie chcieli być posądzani o romans. Teraz sami podsycają plotki

Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz pochwalili się w sieci efektami gorącej sesji zdjęciowej, która zapowiadała ich występ w programie Polsatu. W opisie zdjęć na początku znajdowały się słowa: "miłość" i "namiętność" - po jakimś czasie zostały jednak usunięte. Fotki wywołały ogromne oburzenie wśród internautów. Niektórzy mówili o artystycznym wymiarze zdjęć, a inni skupili się na tym, że gorąca estetyka nie była zbyt stosowna - szczególnie jeśli nie chce się być posądzanym o romans. Niedawno znowu zaskoczyli.

Niedawno na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z prób. Większość fanów patrzyła tylko na Agnieszkę Kaczorowską oraz Filipa Gurłacza.

Większość fanów była w szoku, po tym co zobaczyła. Jedna z kobiet napisała wprost, co myśli o zachowaniu Gurłacza.

Początki edycji, pan Filip: "Ludzie opamiętajcie się, przecież ja mam żonę!". Pan Filip na końcówce edycji - napisała jedna z internautek.

Z kolei inna kobieta w sekcji komentarzy wspomniała żonę Gurłacza i to, jak ona się teraz może czuć.

On się do niej zbliża na czworaka, a ona go łapie, tak jakby miała ochotę go pocałować. Żal, ciekawe, co na to jego żona - czytamy w sieci.

