Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w zmysłowej sesji! Sami proszą się o plotki?

Legendarny muzyk nie wróci do koncertowania? Żona zdradza, że ma sześć stentów w sercu

To nie jest łatwe!

"Taniec z Gwiazdami" łączy nie tylko na parkiecie

O tym, że taniec zbliża wiadomo nie od dziś. Widzowie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" chętnie plotkują o romansach w programie. Między tanecznymi partnerami, którzy spędzają ze sobą wiele godzin na wyczerpujących treningach, często rodzi się zaufanie i bliskość. Część gwiazd i ich tanecznych partnerów połączyła przyjaźń, innych coś więcej.

Fani programu do tej pory plotkują o domniemanym romansie Julii Kuczyńskiej i Michała Danilczuka, którzy od czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami" są praktycznie nierozłączni. W ubiegłym sezonie na językach byli Julia Żugaj i Wojtek Kucina oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Aktor i jego partnerka na parkiecie niemal nie mogli oderwać od siebie rąk, co tylko podsycało plotki o romansie. Internautom w komentowaniu nie przeszkadzał nawet fakt, że tancerka jest w szczęśliwym związku.

Obecnie trwa szesnasta edycja show. I tym razem widzowie doszukują się w gestach uczestników i tancerzy czegoś więcej niż tylko gry aktorskiej. Na celowniku internautów znaleźli się Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz!

Zobacz również: Tyle Agnieszka Kaczorowska zarabia w "Tańcu z Gwiazdami". Jej partner dostaje dużo mniej!

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz w zmysłowej sesji

Widzowie natychmiast zauważyli chemię między tą dwójką i nie omieszkali dać znać o tym w komentarzach w sieci. Niektórzy plotkują nawet o romansie! Takie komentarze z pewnością nie cieszą żony aktora, Małgorzaty Patryn-Gurłacz. Ogromne zainteresowanie wokół jej męża sprawiło, że wycofała się z pomysłu zatańczenia razem z Filipem i Agnieszką w jednym z odcinków "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Sami zainteresowani zdecydowanie bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie. Para spędza bardzo dużo czasu na wspólnych treningach, co tylko umacnia ich więź. Obecnie przygotowują się do wyjątkowego odcinka programu. Znaleźli jednak chwilę, by zrobić sobie kilka profesjonalnych fotek. Efektami niezwykle zmysłowej sesji podzielili się z internautami. Nie można zaprzeczyć, że łączącą ich chemię da się wyczuć nawet przez ekran!

Fani pary zachwycają się pięknymi zdjęciami, ale nie brakuje również krytyków. Część osób zwraca uwagę na fakt, że żadna z innych par nie robi "takich akcji" i zarzucają im manipulowanie emocjami widzów. Agnieszka i Filip doskonale wiedzą, jak wykorzystać zamieszanie wokół siebie. Czy ten medialny szum pomoże im w sięgnięciu po Kryształową Kulę?

Zobacz również: Zakryli Blankę, żeby nie błyszczała? Zakulisowa akcja Kaczorowskiej i Grułacza w TzG hitem sieci

Sonda Filip Gurłacz czy Blanka - kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski