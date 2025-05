Fatalna seria Agnieszki Kaczorowskiej. Porażka w finale "Tańca z Gwiazdami" to przy tym pikuś!

Agnieszka Kaczorowska przegrała w finale "Tańca z Gwiazdami". Pojawił się kolejny problem. Szokujące informacje

Agnieszka Kaczorowska nie ma obecnie najłatwiejszego okresu w swoim życiu. Gwiazda serialu "Klan" jest w trakcie rozwodu z mężem Maciejem Pelą, zaliczyła raczej niezbyt chwalebny występ w kontrowersyjnym show "Królowa przetrwania", a w niedzielę - występując w parze z Filipem Gurłaczem - zanotowała porażkę w finale programu "Taniec z Gwiazdami". Lepszy okazał się duet Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke i to ta dwójka zgarnęła Kryszałową Kulę. Nie pomogły nawet instrukcje Agnieszki Kaczorowskiej dla fanów mieszkających poza granicami Polski ws. głosowania w tanecznym show. Wygląda jednak na to, że to wcale nie jest największy problem tancerki i aktorki. Portal Shownews.pl dotarł do szokujących informacji w sprawie kontraktu Agnieszki Kaczorowskiej. Chodzi o wyjazd na Bali, na który tak mocno się szykowała. Miał się on odbyć 12 maja.

"Taniec z Gwiazdami". Pięć słów Agnieszki Kaczorowskiej po laniu w finale! Czuć ogromny żal

Agnieszka Kaczorowska miała jechać na Bali. "Nie mamy już w naszej ofercie"

Z informacji przekazanych przez serwis wynika, że wydarzenie, w którym główną rolę odegrać miała Agnieszka Kaczorowska, zostało odwołane. W jeszcze w grudniu 2024 roku celebrytka mocno je promowała.

Nigdy nie byłam na Bali, więc z wielką radością zgodziłam się na wspólny wyjazd. Zapraszamy Was na kobiecy wyjazd w maju do miejsca, gdzie czas się zatrzymuje. Taki czas jest bardzo potrzebny, aby spotkać się ze sobą... z dala od zagłuszaczy dnia codziennego. Odpoczniemy, potańczymy, będziemy się bawić najwspanialej. Lecimy? Nie mogę się już doczekać

- emocjonowała się Agnieszka Kaczorowska. Co ciekawe, Maciej Pela o planach matki swoich córek i ciągle jeszcze aktualne żony miał dowiedzieć się... od redakcji Pudelka. Teraz to jednak nie ma większego znaczenia, bo wyjazd - jak pisze Shownews.pl - nie dojdzie do skutku.

Na ten moment nie mamy już w naszej ofercie wyjazdu organizowanego z Agnieszką, natomiast jak najbardziej zapraszamy na inne nasze wyjazdy

- powiedział portalowi przedstawiciel organizatora. Cóż, gwiazda "Klanu" raczej nie jest zadowolona z tego, że te informacje wyszły na jaw. Wizerunkowo najlepiej to nie wygląda. Porażka w finale show "Taniec z Gwiazdami" jawi się przy tym jak pikuś.

