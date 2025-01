Królowa przetrwania. Agnieszka Kaczorowska dopiero weszła do programu, a już mają jej dość. "Zawsze wysoko nosiła nos"

Szokujące, co wyznała!

Agnieszka Kaczorowska podpadła widzom programu "Królowa przetrwania" już w pierwszym odcinku, w którym dołączyła do ekipy celebrytek, które walczą o przetrwanie w tajlandzkiej dżungli. Dobrze, że jej słów nie słyszały inne uczestniczki, bo od razu podpadłaby też im. Kaczorowska stwierdziła, że "jest na górze tabelki", więc ludzie zwyczajnie jej zazdroszczą.

- Gdy jest się na górze tabelki, to przy tej okazji jest mnóstwo zazdrości, podkopywania pode mną dołków, żebym nie mogła iść do przodu. Najbardziej doceniana w tym kraju jest przeciętność, często nijakość. Ja nie chcę być przeciętna, nie chcę być zwykła i nie chcę być nijaka. Chcę być sobą, a ja lubię mierzyć wysoko - powiedziała Agnieszka Kaczorowska za kulisami programu.

Nic dziwnego, że internauci nie zostawili na niej suchej nitki.

"Jej się nie da lubić"; "Za bardzo gwiazdorzy Bożenka. Te celebrytki ją zjedzą"; "Ego wywalone w kosmos" - przeczytaliśmy w komentarzach na profilu stacji TVN7.

Kaczorowska śmieje się z koleżanek z programu

Uczestniczkom zaś Agnieszka Kaczorowska zdążyła podpaść chwilę później - podczas pierwszej konkurencji, którą okazał się test z wiedzy ogólnej. Nie dość, że próbowała grać nieczysto, podpowiadając swojej drużynie, to śmiała się z niepowodzeń koleżanek.

- Ja nie mogę znieść Agnieszki - powiedziała do swojej drużyny Ola Tomala.

- Ja też. Bardzo mi się nie podoba, że ona się śmieje, jeśli ktoś nie wie. Zaobserwowałam to, że jak jakieś dziewczyny nie wiedziały, to ona się śmieje - powiedziała Ola Ciupa.

Dziewczyny postanowiły więc śmiać się, jeśli Agnieszce zdarzy się wpadka.

Agnieszka Kaczorowska kontra Ola Tomala

Wygląda na to, że pierwszy otwarty konflikt w programie wybuchnie właśnie pomiędzy Agnieszką, a uczestniczką programu "Love Island. Wyspa miłości" Olą Tomalą. Tomala od momentu dołączenia aktorki do programu (co wydarzyło się dopiero w 3. odcinku) była rozczarowana faktem, że ta nie poznaje jej, choć występowały razem w wielu turniejach tanecznych.

Znamy się z Agnieszką z tańców. Ona mnie po prostu nie pamięta, nie poznała czy po prostu udaje. Ona zawsze była taka, że wysoko nosiła nos. I taka trochę "co to nie ja". Nic mi ta osoba nie zrobiła. Być może, gdybyśmy się poznały i porozmawiały, to może byłoby inaczej, ale szczerze mówiąc wątpię, bo wydaje mi się, że ten uśmiech nie jest szczery

- powiedziała Ola Tomala Mariannie Schreiber.

Dobrze, że Ola nie słyszała tego, co za jej plecami powiedziała o niej Kaczorowska...

- Kim jest Ola Tomala? Po prostu jej nie pamiętam. No ale... ona już chyba dawno nie tańczy - powiedziała Kaczorowska ze skwaszoną miną, wzruszając ramionami.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska znajdzie w programie koleżanki?

