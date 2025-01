Już niedługo zacznie się kolejna edycja programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Od jakiegoś czasu wiadomo, że w programie w roli trenerki tańca ponownie pojawi się Agnieszka Kaczorowska. Jak na razie Polsat nie zdradził jednak oficjalnie, z kim celebrytka ma walczyć o Kryształową Kulę, jednak według ostatnich zdjęć wychodzi na to, że jest to aktor Filip Gurłacz. Para została bowiem przyłapana na tym, jak razem opuszczała szkołę tańca.

Agnieszka Kaczorowska "przyłapana" po treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zostali przyłapani przez fotoreporterów, jak opuszczali studio taneczne. Tancerka, wychodząc z budynku, obwieszona była różnej wielkości torbami. Naszą uwagę zwróciła jednak jedna. Jasny model pochodzący z domu mody Coach kosztuje około dwóch tysięcy złotych. Celebrytka prócz tego miała na sobie niebieskie jeansy oraz kożuch w ciemnym kolorze. Na jej nogach można było dostrzec popularne w tym sezonie brązowe śniegowce.

Z kolei Filip Gurłacz ubrany był w zimową kurtkę. Ten nie byle jaki model pochodzi od marki Wellensteyn i kosztuje około 1200 złotych. Wszystko więc wskazuje na to, że Agnieszka zatańczy w parze z aktorem Filipem Gurłaczem. Wierni fani mogą kojarzyć go z takich produkcji, jak "Miasto 44", "Wataha" czy "Jak pokochałem gangstera".

Kto zatańczy w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Polsat już od jakiegoś czasu informuje wiernych fanów o tym, kto wystąpi w nadchodzącej edycji show. Jak wiadomo, poza Filipem Gurłaczem, w "Tańcu z Gwiazdami" zobaczymy też Adriannę Borek, Marię Jeleniewską, Macieja Kurzajewskiego, Olę Filipek, Blankę Stajkow, Cezarego Trybańskiego, Magdę Mołek czy Michała Barczaka.

