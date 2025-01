Agnieszka Kaczorowska błysnęła złotem. Fanka: "Rozstanie ci służy". I niespodziewanie wbiła szpilę

Autor:

Na instagramowym profilu Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się kilka zdjęć, do których pozowała ubrana w złotą, cekinową sukienkę. Mini odsłaniała i nogi tancerki, i jej smukłe plecy. Agnieszka pozowała, to zerkając kusząco, to niewinnie spuszczając wzrok.

Autorem kadrów, które zostały bardzo docenione przez internautów jest Marek Podolczyński. Zdjęcia jego autorstwa wielbiciele Kaczorowskiej mogli oglądać na jej profilu już wcześniej.

W kwietniu 2024 r. fotograf na swoim koncie na Instagramie umieścił też fotkę aktorki i jej męża. Wyglądali wtedy na szalenie w sobie zakochanych, co nie umknęło czujnym internautom. Teraz sytuacja tej dwójki przedstawia się zupełnie inaczej.

Kaczorowska i Pela od września nie są razem. Ale rozwodu brak

We wrześniu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zdecydowali, że czas się rozstać. Spędzili ze sobą kilka lat, doczekali się dwóch córek, ale ostatecznie aktorka nie czuła się w małżeństwie najlepiej, czegoś jej brakowało.

Ja czułam, że coś nie do końca działało wszystko tak, jak miało działać, moim zdaniem. Ja jestem taką osobą, która cały czas pragnie iść do przodu, cały czas się rozwija. (...) Wydaje mi się, że taki wspaniały związek jest wtedy, kiedy rzeczywiście jest w stu procentach partnerski. Chcę być kobietą, która nie musi brać odpowiedzialności za wszystko, która nie musi być lokomotywą - mówiła Kaczorowska w programie Magdy Gessler.

Tymczasem w rozmowie z Kammelem i Tedem w Kanale Zero Pela tajemniczo napomknął o wyjeździe Agnieszki Kaczorowskiej na plan show "Królowe przetrwania". Według tancerza jego relacja z żoną miała się jak najlepiej, a wszystko posypało się, kiedy aktorka wyprawiła się w daleką podróż.

A dlaczego do dżungli, co się stało w tej dżungli? - pytali prowadzący.

Pela stwierdził:

A to tylko ona wie.

Maciej zaczął nucić: "Póki muzyka gra...". A Tede wyjaśnił, że "pojawił się tam motyw dźwiękowca". Wyznał, że kiedyś sam zostawił dziewczynę dla innej, która był dźwiękowcem w programie.

Kaczorowska opływa złotem. I kusi na potęgę

Od rozstania minęły miesiące, a małżonkowie układają sobie życie na nowo. Jeszcze nie mają rozwodu, ale każde z nich skupia się teraz na własnej karierze zawodowej. Poza tym naprzemiennie opiekują się córkami. Kaczorowska jest bardzo aktywna w sieci i systematycznie raczy fanów nowymi fotkami. Ostatnio pokazała się cała w złocie. Kusiła przy tym na potęgę.

Internauci natychmiast zareagowali. Agnieszka otrzymała mnóstwo komplementów. Ale nie wszyscy byli dla niej łaskawi.

"Piękne foty", "Obłędnie", "Cudowne zdjęcia", "Wyglądasz prześlicznie. Ale czwarte zdjęcie to już na okładkę jakiegoś magazynu. Nie wiem skąd jest ten zdolny fotograf, ale za każdym razem wydobywa z ciebie wszystko, co najpiękniejsze" - pisali fani.

Jedna z osób doceniła wygląd aktorki, ale nie obyło się bez wbicia szpili.

"Widzę rozstanie Ci służy, niestety jesteś nadal sztuczna" - rzuciła.

