Kaczorowska zmieniła zdanie o rozstaniu z Pelą? Jest miejsce, w którym nadal chwali się jego nazwiskiem

Kaczorowska nie całkiem zerwała z Pelą!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez ładnych kilka lat uchodzili za małżeństwo idealne. Bardzo dbali o ten wizerunek i w mediach pojawiali się jako niezmiennie zakochana para. Rodzicie dwóch córek sprawiali wrażenie, że znaleźli sposób na szczęśliwą rodzinę i będą ze sobą do końca świata. Niestety, kilka tygodni temu Kaczorowska oficjalnie ogłosiła rozstanie w TVN, a zapłakany Pela zrobił to kilka dni później. Wszyscy byli w szoku.

Wielka miłość Kaczorowskiej i Peli

Kaczorowska poznała Pelę podczas procesu rekrutacyjnego. Aktorka i tancerka szukała instruktora hip-hopu do swojej szkoły tańca i on wygrał casting. Ich relacja zawodowa dość szybko zamieniła się w "coś więcej", aż w końcu stali się najszczęśliwszą parą na świecie. Wszyscy myśleli, że tak będzie zawsze. Kiedy Kaczorowska powiedziała mężowi, że to już koniec, Pela się załamał, bo zupełnie nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Do tego momentu był przekonany, że miłość kwitnie. Para podzieliła się obowiązkami tak, że on zajmował się domem i dziećmi, na rozwijała karierę. Pela nawet był z tego powodu krytykowany przez obserwatorów, którzy twierdzili, iż w tej sytuacji "traci na męskości". Ale tancerz zupełnie się tym nie przejmował. W jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że "karmił swoje ego", spełniając się w roli ojca "idealnego".

Kiedy małżonkowie ogłosili rozstanie, Kaczorowska dość szybko zadbała o to, aby nie ciągnąć dłużej tego związku także bardzo oficjalnie. Małżonkowie są w trakcie rozwodu, a aktorka szybko usunęła ze swojego nazwiska człon "Pela". Na jej oficjalnym profilu na Instagramie jest znów tylko Kaczorowską, to samo stało się w napisach końcowych serialu "Klan".

Kaczorowska zapomniała o rozstaniu?

Okazuje się jednak, że na oficjalnym profilu gwiazdy "Klanu" na Facebooku aktorka nadal nazywa się Kaczorowska-Pela. Co więcej, na jej prywatnym koncie w tym samym medium społecznościowym niezmiennie widnieje opis: "w związku małżeńskim z Maciejem Pelą". Co to znaczy? Czyżby Kaczorowska zmieniła zdanie? Być może zaniedbała nieco swoje konto na Facebooku, bo ostatnie posty są tam z maja 2024 roku.

