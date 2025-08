Iga to geniusz na korcie. Eksperci mówią, co jest kluczem do sukcesu

Iga Świątek to jedna z największych gwiazd światowego tenisa. Dominacja na korcie, rekordy i kolejne zwycięstwa sprawiają, że nazwisko Polki zna każdy fan sportu. Jednak, jak wynika z analizy wypowiedzi ekspertów w audycji "Polska na Ucho", sukces Igi to nie tylko talent i ciężka praca, ale także skomplikowana układanka mentalna, która czasem zawodzi.

i Autor: AP Photo Iga Świątek w Montrealu