Daniel prowadzi kuroterapię. Wyjaśnia, dlaczego jest wyjątkowa

Autorką audio reportażu jest Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Historię łączą trzy słowa. Kury, pasja i terapia. Daniel z Sosnowca od 9 lat zajmuje się hodowlą kur ozdobnych. Jak sam mówi, początki jego pasji sięgają dzieciństwa, które spędzał na wsi u babci, gdzie było pełno tych zwierząt. Dziś, mimo młodego wieku, Daniel prowadzi zajęcia, podczas których opowiada o swoich kurach, pokazuje je i pozwala brać na ręce.

Zobacz też: Świetlikowo. Miejsce, gdzie nadzieja nie gaśnie

Wyjątkowe kury, wyjątkowa terapia

Kury Daniela to nie zwykłe nioski, ale ptaki o wyjątkowym wyglądzie i charakterze. Wśród nich są m.in. kury rasy szabo, jedwabiste i brahma miniaturowa. Zajęcia z udziałem kur Daniela to forma kuroterapii, która polega na interakcji człowieka z kurami. To wspiera procesy edukacyjne, sensoryczne i relaksacyjne.

Jak wygląda kuroterapia?

Z kuroterapii Daniela korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci. Jak mówią uczestnicy zajęć, kury wywołują zachwyt i niedowierzanie. Seniorzy wspominają dzieciństwo spędzone na wsi, a dzieci z radością dotykają i głaszczą ptaki. Daniel jest obrzucany gradem pytań o kury, a jego pasja i zaangażowanie wzbudzają podziw.

Czytaj też: Osiedle Jazdów. Jedyne takie miejsce w sercu stolicy

Kuroterapia – korzyści

Kuroterapia rozwija empatię, stymuluje zmysły, redukuje stres i napięcie emocjonalne, a także wspomaga rozwój motoryczny oraz komunikację. Ich obecność wpływa na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i tak naprawdę no możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko no pojęte traumy. Jakie korzyści niesie jeszcze za sobą ten rodzaj terapii? Posłuchajcie nowego odcinka podcastu "Polska na ucho".