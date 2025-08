Musiał wykopać własny grób. Nagranie obiegło sieć

Hamas opublikował wideo, na którym izraelski zakładnik kopie sobie grób w tunelach

Kiedy 7 października 2023 roku Hamas najechał południowy Izrael, zabijając około 1200 osób, wziął także 251 zakładników. Część tych osób została już uwolniona, ale około 50 nie. Trudno powiedzieć, ilu zakładników jeszcze żyje i jest przetrzymywanych w tunelach Hamasu. Teraz jeden z nich został - przynajmniej według wersji prezentowanej przez Hamas w sieci - pokazany na okrutnym wideo propagandowym. Nagranie opublikowane przez Hamas pokazuje wychudzonego izraelskiego zakładnika, który w klaustrofobicznym tunelu mówi do kamery, że kopie własny grób. 24-letni Evyatar Davida trzyma łopatę i mówi słabym głosem: „Teraz kopię sobie grób. Z każdym dniem moje ciało staje się coraz słabsze. Idę prosto do grobu. Tam jest grób, w którym zostanę pochowany. Jest coraz mniej czasu na to, bym mógł się uwolnić i spać we własnym łóżku z własną rodziną”. Potem zakładnik wybucha płaczem.

Rodzina zakładnika mówi o "kampanii propagandowej". Netanjahu oburzony, choć sam głodzi i morduje mieszkańców Gazy

Rodzina zakładnika zgodziła się na pokazywanie filmu opinii publicznej. W swoim oświadczeniu podkreślili: „Celowe głodzenie naszego syna w ramach kampanii propagandowej jest jednym z najbardziej przerażających aktów, jakie widział świat. Cierpi wyłącznie po to, by służyć interesom Hamasu". Premier Izraela Benjamin Netanjahu rozmawiał z rodziną Evyatara po publikacji filmu. Oświadczył, że jest „głęboko wstrząśnięty” nagraniem. Przypomnijmy, że sam Netanjahu jest ścigany międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne popełniane nieustająco w Strefie Gazy. Ostatnio kolejne państwa deklarowały chęć uznania państwa palestyńskiego, a oburzenie wobec działań Izraela było często wyrażane głośno.

Tymczasem do sprawy odniosła się Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji. Na platformie X (d. Twitter) napisała: „Nagrania przedstawiające izraelskich zakładników są przerażające i obnażają barbarzyństwo Hamasu. Wszyscy zakładnicy muszą zostać natychmiast i bezwarunkowo uwolnieni. Hamas musi się rozbroić i zakończyć swoje rządy w Strefie Gazy.”Podkreśliła jednocześnie potrzebę pilnego umożliwienia szerokiego dostępu do pomocy humanitarnej.

How psychopathic is Hamas?It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s— Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025