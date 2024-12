"Jest lekko niepełnosprawna". Maciej Stuhr w szczerym wyznaniu o córce

Co się dzieje z Beatą Kozidrak? Wpis jej córki daje do myślenia

W ubiegłym roku Maciej Stuhr dołączył do zespołu TVN. W listopadzie 2023 roku premierę miał program "Autentyczni", który jest polską wersją francuskiego "The A talks". Jest on o tyle wyjątkowy, że gościom show pytania zadają osoby w spektrum autyzmu. Aktor pełni w nim pełnił rolę moderatora dyskusji.

W programie "Autentyczni" weźmie udział blisko 50 osób w spektrum autyzmu. Będą to osoby, które chcą spróbować swoich sił jako dziennikarze. Każdy odcinek to spotkanie z inną znaną osobistością. Oczywiście sam wywiad będzie poprzedzony odpowiednim przygotowaniem - zapowiadała stacja TVN.

W najnowszym odcinku to Maciej Stuhr był osobą, która odpowiadała na pytania. Opowiedział m.in. zmarłym w tym roku ojcu, Jerzym Stuhrze. W pewnym momencie padło pytanie, o to jak poradziłby sobie, gdyby sam był osobą w spektrum. Zamyślony aktor w odpowiedzi wspomniał o swojej córce, Matyldzie.

Maciej Stuhr: Kim jest córka aktora?

Maciej Stuhr od lat związany jest z Katarzyną Błażejewską, z którą wychowują syna Błażeja. Wcześniej szedł przez życie u boku aktorki i fotografki, Samanty Jonas. Byli już małżonkowie doczekali się córki Matyldy. Początkowo wydawało się, że pójdzie w ślady ojca i dziadka, ukończyła bowiem liceum filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej ze specjalizacją aktorską. Wybrała jednak studia dziennikarskie.

Matylda Stuhr żyje z daleka od show-biznesu. Bardzo rzadko korzysta też z mediów społecznościowych. Maciej Stuhr pilnuje prywatności swoich dzieci. Wyjątek zrobił w programie "Autentyczni", w którym stwierdził, że Matylda jest osobą z "lekką niepełnosprawnością".

Moja córka jest lekko niepełnosprawna. (...) Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności. Nie zmienia to faktu, że jestem osobą sprawną, zdrową i gdybym zaczął teraz teoretyzować za bardzo, byłoby to trochę nie fair - przyznał aktor.

Nie zdradził jednak, z czym dokładnie boryka się Matylda.

