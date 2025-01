Agnieszka Kaczorowska płacze przed kamerami. Tak podsumowała małżeństwo z Pelą. "To jest bardzo trudne"

Agnieszka Kaczorowska, choć zarzekała się, że nie będzie rozmawiać z mediami na temat rozstania z mężem, Maciejem Pelą, słowa nie dotrzymała. Tancerka pojawiała się w autorskim programie Magdy Gessler "Magda gotuje Internet", gdzie opowiedziała między innymi o swojej pasji do tańca, bolesnym rozstaniu z Pelą, miłości do córek, a także o udziale w programie "Królowa przetrwania". Kaczorowska nie kryje, że 2024 rok był dla niej dosyć ciężki. Z powodu rozwodu na aktorkę wylał się hejt, który ją mocno zabolał.

- wyznała Agnieszka ze łzami w oczach i jednocześnie podsumowała lata małżeństwa z Maciejem Pelą.

Ja czułam, że coś nie do końca działało wszystko tak, jak miało działać, moim zdaniem

- zaznaczyła aktorka.

Ja jestem taką osobą, która cały czas pragnie iść do przodu, cały czas się rozwija. (...) Wydaje mi się, że taki wspaniały związek jest wtedy, kiedy rzeczywiście jest w stu procentach partnerski. Chcę być kobietą, która nie musi brać odpowiedzialności za wszystko, która nie musi być lokomotywą.

- dodała.

Tancerka nie kryje, że hejt, jak spłynął na nią po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu z mężem i ojcem jej córek był dla niej niezwykle bolesny. A najbardziej dotknęły ją uwagi dotyczące jej jako mamy.

Hejt dotyczący mnie jako mamy. W związku z sytuacją rozwodową, gdzie - moim zdaniem - ta rola partnerki, żony, kobiety powinna być troszeczkę odcięta od roli mamy jednak. Bo to są zupełnie dwie inne role. [...] Czytam, że - ponieważ podjęłam taką, a nie inną decyzję, to jestem złą matką. To jest bardzo trudne.