Nietaktowna Magda Gessler publicznie skomentowała wagę Kaczorowskiej. Ludzi aż wryło! "Sporo"

Nie do poznania? To za mało powiedziane

Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu z Maciejem Pelą stała się aktywniejsza w przeróżnych mediach. Powraca do programu "Taniec z Gwiazdami", udziela wywiadów i szeroko komentuje nie tylko swoje życie zawodowe, lecz także prywatne, czego - przypomnijmy - zarzekała się więcej nie robić. Tymczasem w rozmowie z Magdą Gessler znowu opowiadała o swoim rzekomo nieszczęśliwym małżeństwie, a ostatnio wywołała burzę dyskusją na temat wagi. Prowadząca program "Kuchenne rewolucje" postanowiła bowiem zapytać Kaczorowską, ile najwięcej ważyła w swoim życiu. Miała to być kontynuacja rozmowy na temat obsesji na punkcie perfekcyjności wyglądu, którą przejawia Agnieszka. Celebrytka odpowiedziała Magdzie Gessler, że było to około 66-68 kilogramów. Wtedy padła odpowiedź, której chyba nikt się nie spodziewał. - To sporo jak na twój wzrost - stwierdziła nietaktownie restauratorka. Potem dopytywała, czy z tego powodu media jej coś "zrobiły", a Kaczorowska przypomniała ówczesne dywagacje, jakoby była w ciąży. - Co było dla mnie... - zaczęła Agnieszka, na co Magda jej przerwała. - Upokarzające? - dopytywała, a Kaczorowska się z nią zgodziła. Potem padły pewne wytłumaczenia. Szczegóły poniżej.

Burza w sieci po rozmowie Gessler i Kaczorowskiej. "Obie panie oderwane od rzeczywistości"

Agnieszka Kaczorowska opowiadała, że spekulacje o jej rzekomej ciąży, spowodowane większą niż zwykle wagą, były dla mniej krzywdzące i trudne. Podczas wywiadu wytłumaczyła, z czego to wynikało.

- Ja byłam tak bardzo uzależniona od swojego wyglądu wtedy. A jeszcze dla mnie, jako dla tancerki, ludzie się śmiali z tego, jak ja mogę być zawodową tancerką, jak tyle ważę, jak tak wyglądam. I rzeczywiście, ja w swojej ocenie też nie mogłam na to patrzeć wtedy. Musiałam dojść do takiego trochę dna swojego w samopoczuciu sama ze sobą - stwierdziła Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Magdą Gessler.

Jak nietrudno się domyślić, tego typu dyskusja, jakoby waga oscylująca wokół 66-68 kilogramów była "spora", wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Ludzie piszą, że to tworzenie kompleksów dla nastolatek, że obie panie są "oderwane od rzeczywistości", że żadnym wytłumaczeniem nie jest dodanie do wypowiedzi "jak na twój wzrost". Oczywiście, jak to zwykle bywa, są też tacy, którzy w tym sformułowaniu niczego złego nie widzą. A Wy, po czyjej jesteście stronie? Zagłosujcie w poniższej sondzie.

Zobacz galerię zdjęć: Agnieszka Kaczorowska na czerwonym dywanie. Internauci komentują

Sonda Jak oceniasz rozmowę między Magdą Gessler i Agnieszką Kaczorowską na temat wagi tej drugiej? Oburzające i nietaktowne Nie widzę w tym nic złego Mam mieszane uczucia Nie mam zdania