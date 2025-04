ZBIÓRKA NA LECZENIE

Potworna choroba zabija małego Tymka z Siedlec. Z mamą proszą o wsparcie. "Pomóżcie mi, bo chcę boksować"

Potworna choroba zabija małego Tymoteusza Kalatę (14 l.) z Siedlec, a czasu jest coraz mniej, by uratować jego życie. Postępujący w szybkim tempie zanik mięśni może spowodować zatrzymanie serca lub uduszenie chłopca. Jedynym ratunkiem dla 14 latka jest terapia genowa w Bostonie za 15 mln zł. To niewyobrażalna kwota dla rodziny dziecka. Mama Renata Kalata (45 l.) prosi o wsparcie, bo do pełnej kwoty na terapię brakuje jeszcze 13,990 mln.