Mieszkaniec Siedlec zgarnął kilka milionów złotych w Eurojackpot. Już szuka sejfu i dobrego księgowego

Szczęśliwiec z Siedlec zgarnął kilka milionów w Eurojackpot!

Wystarczy kilka sekund, by los odmienił całe życie. Pewien gracz z Siedlec przekonał się o tym na własnej skórze, gdy w piątkowym losowaniu (7 lutego 2025 roku) trafił wygraną II stopnia (5+1). Na jego konto wpłynie dokładnie 4 520 715,30 zł! Brzmi jak bajka? No prawie, bo zanim zdążył nacieszyć się całą sumą, już czekała na niego... skarbówka!

Nie od dziś wiadomo, że radość z wygranej w Lotto jest tym większa, im dłużej zapomnimy o podatkach. Niestety, nasz zwycięzca z Siedlec nie mógł się tym długo cieszyć. Polski system podatkowy przewiduje, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest podatek w wysokości 10%. To oznacza, że fiskus zgarnie 452 071,53 zł. Czyli zamiast całej fortuny, na konto nowego milionera trafi "skromne" 4 068 643,77 zł.

Szczęśliwy kupon został wysłany w punkcie LOTTO przy ul. Partyzantów 16B w Warszawie. Jak widać, ta lokalizacja okazała się prawdziwą kopalnią złota!

Jak zagrać w Eurojackpot?

Idź do punktu LOTTO, wejdź na lotto.pl lub użyj aplikacji mobilnej LOTTO. Czekają na ciebie nawet setki milionów złotych. Wybierz 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Możesz zaznaczyć je samodzielnie bądź zdać się na łut szczęścia i zagrać na chybił trafił.

Zapisz swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony online, by do nich wracać. Zachowaj kupon. To twój jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Pilnuj go jak oka w głowie. W online i aplikacji nic nie zginie. Tu dowodem udziału jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do twojego konta gracza.