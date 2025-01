Szczęśliwiec spod Warszawy zgarnął główną wygraną. Już dzisiaj może pójść na emeryturę!

Nowe połączenia lotnicze z Warszawy. Ryanair ogłosił prawdziwą rewolucję. Co nowego nas czeka?

We wtorek (21 stycznia) w losowaniu Ekstra Pensji padła główna wygrana. Zwycięzca, który zagrał w punkcie Lotto przy ul. Sierakowskiego 13/3 w Piasecznie, przez kolejne 20 lat będzie otrzymywać 5000 zł miesięcznie. Co ciekawe, gracz postawił na własne liczby – jak się okazało, była to doskonała decyzja.

Zwycięskie liczby z 21 stycznia to: 4, 7, 14, 22, 27 oraz 3.

To już szósta główna wygrana w Ekstra Pensji od początku 2025 roku. Szczęście uśmiechnęło się do graczy także w innych miejscowościach:

1 stycznia – Góra Puławska (5000 zł/mies.)

7 stycznia – Niepołomice (15 000 zł/mies.)

8 stycznia – Brodnica (5000 zł/mies.)

10 stycznia – Rybnik (5000 zł/mies.)

18 stycznia – Włocławek (5000 zł/mies.)

Milionowa wygrana w Eurojackpot

Tego samego dnia padła także wysoka wygrana w Eurojackpot! Gracz z Gdyni, który samodzielnie wytypował liczby w zakładzie, wygrał dokładnie 1 116 534,10 zł. Szczęśliwy kupon zakupiono w punkcie Lotto przy ul. Syrokomli 2. Wyniki losowania Eurojackpot (21 stycznia): 3, 17, 22, 28, 40 oraz 4 i 9.

Ekstra Pensja – na czym polega ta gra?

Ekstra Pensja to popularna gra liczbowo-losowa, która oferuje regularne wypłaty przez 20 lat. Aby wygrać główną nagrodę, należy poprawnie wytypować 5 z 35 liczb oraz 1 z 4 liczb. Standardowa wygrana to 5000 zł miesięcznie, ale można ją zwielokrotnić nawet do 50 000 zł miesięcznie.

Dodatkowo, za dopłatą 1 zł, gracze mogą walczyć o Ekstra Premię, czyli jednorazową wygraną 100 000 zł. Losowania odbywają się codziennie, co oznacza, że w każdej chwili można spełnić marzenie o finansowej niezależności! Czy następnym szczęśliwcem będziesz właśnie Ty?