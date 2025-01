Mąż Kaczorowskiej idzie w ślady Musiała! Dogoni znanego aktora?

Krzysztof Rutkowski junior dostaje groźby karalne?! Ojciec rusza do akcji

„Będzie się działo!” Izabela Janachowska dołącza do „Dzień Dobry TVN” z własnym cyklem

Autor:

Mąż Kaczorowskiej zapragnął sukcesu Musiała

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez kilka lat tworzyli małżeństwo "idealne" i bardzo dbali o podtrzymanie tego wizerunku. Jednak jesienią 2024 roku "wybuchła bomba": aktorka zakończyła związek i poinformowała o tym świat w programie Wojewódzkiego. To rozpoczęło medialne "szaleństwo", które szczególnie podsycał Pela, mówiąc wszem i wobec, że nie rozumie tego, co się stało. Tancerz uważał, że został skrzywdzony. Teraz jednak wyraźnie doszedł do siebie i zaczął nawet promować swoje nowe umiejętności. I chce je drogo sprzedać.

Sprzątający Musiał "rozbił bank"

Z kolei Maciej Musiał niedawno zaoferował na aukcję Owsiaka wysprzątanie przez siebie domu osobie, która najwyżej tę ofertę wylicytuje. Okazało się, że by ł to strzał w dziesiątkę - aukcja Musiała osiągnęła już ogromną sumę! Oczywiście sprzątanie nie jest głównym, ani nawet jakkolwiek znanym talentem gwiazdora, ale za to rozpaliło wyobraźnię. Czy gotowanie Peli ma szansę na podobny sukces?

Mąż Agnieszki Kaczorowskiej po rozstaniu zaczął pokazywać na swoim profilu na Instagramie, że wrócił do tańca oraz poświęcił się nowej namiętności: gotowaniu. Maciej Pela pokazuje w różnych filmikach, jak krząta się po kuchni i wyczarowuje mniej i bardziej proste dania. Biorąc pod uwagę, że w trakcie małżeństwa z Kaczorowską to tancerz zajmował się domem i dziećmi, można podejrzewać, że ma w tym zakresie niemałe umiejętności. Pela nie ukrywa, że zainspirował go Maciej Musiał.

Zainspirowany najlepszą klatą pośród Maciejów z show-biznesu, a także tchnięty nostalgią utworu Explosion i chwil kiedy w klubie Seven Heaven w Poznaniu łapałem laser z gwizdkiem w zębach, postanowiłem również dołączyć do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Aukcja trwa! Usługa: gotowanko ze mną w Twoim domu. Stan: używany, ale nieprzechodzony. Zwroty: w przypadku gotowania nie polecam. Dostawa: na terenie PL. Zapraszam do licytacji.

Aukcja Macieja Musiała na dzień 22 stycznia 2025 roku wynosi ponad 100 tysięcy złotych, aukcja Macieja Peli - 2150. Ale może jeszcze tancerz dogoni do aktora?

Sonda Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz? Agnieszkę Macieja Oboje lubię Żadnego z nich