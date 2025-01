Zdębieliśmy na wieść o tym, jak nazywana była Edyta Pazura. Co za słownictwo! "Kretynka z PKP"

Start 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars" zbliża się wielkimi krokami. Na instagramowym profilu show w ostatnich tygodniach udostępniane są do informacji fanów nazwiska kolejnych uczestników. Parę godzin temu pojawił się tam kolejny post, tym razem został ogłoszony Michał Barczak.

Michał Barczak ma doświadczenie taneczne? Będzie afera w programie "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars"?

Kiedy na profilu "Tańca z Gwiazdami" udostępniono informacje, że w nowej edycji weźmie udział Michał Barczak, pojawiła się cała masa komentarzy. Większość pytała, kto to tak naprawdę jest. Według informacji zamieszczonych na stronie portalu filmweb.pl można przeczytać, że aktor zagrał adiutanta Piłsudskiego w filmie "Niebezpieczni dżentelmeni", dziwaka w restauracji w "Planecie Singli. Osiem historii", Mateusza w "Letnim popołudniu", barman w "Czułości" czy diabła w "Ambrozie".

Z kolei na jego stronie internetowej można przeczytać, że jest mało zdolny, ale punktualny. Czy to wywróży mu zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami"?

Mało zdolny, ale punktualny. Już od początku zapowiadał się dobrze. Przez sąsiadów lubiany, pracodawców doceniany. Zawsze marzył o karierze serialowego wycirusa, a tu tylko Hamlet i Hamlet. Dziś pracuje już w dwunastym teatrze i zastanawia się, co poszło nie tak - czytamy na stronie michalbarczak.pl.

Jakby tego było mało, na jaw wyszło, że aktor ukończył Ogólnokształcącą Szkołą Baletową w Poznaniu. Może więc to oznaczać, że ma doświadczenie taneczne. Czy jest więc sprawiedliwe względem innych uczestników programu, którzy z tańcem nie mają nic wspólnego? Oceńcie sami!

