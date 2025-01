Monika Olejnik to stylowa babcia. Nie wygląda na swoje lata

Już 2 marca 2025 roku w Polsacie startuje 16. edycja show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie po raz kolejny pojawią się gwiazdy wraz z profesjonalnymi tancerzami. Wszyscy będą rywalizować o Kryształową Kule oraz 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza.

Ogłoszono kolejnego uczestnika "Tańca z Gwiazdami". To bardzo przystojny aktor

Od jakiegoś czasu wiadomo już, że w nowym sezonie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wezmą udział: Blanka Stajkow, Adrianna Borek, Maria Jeleniewska, Filip Gurłacz, Maciej Kurzajewski, Magdalena Narożna, Magdalena Mołek, Aleksandra Filipek oraz Cezary Trybański. Z kolei do grona tancerzy wróciły Lenka Klimentova i Agnieszka Kaczorowska.

Teraz na jaw wyszło, że do grona uczestników 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" dołączył także Michał Barczak. Przystojny aktor ukończył Szkołę Baletową w Poznaniu, a także PWSFTViT w Łodzi na wydziale aktorskim. Artysta pracuje w kilku teatrach, takich jak: Teatr 6 piętro, Teatr Klasyki Polskiej, Teatr Imka, Teatr Scena Współczesna oraz Teatr Stu w Krakowie.

Współpracował też z: Teatrem Polskim w Warszawie, Och Teatrem, Teatrem Narodowym, Teatrem Wielkim w Łodzi, Sceną In Vitro w Lublinie, Teatrem Witkacego w Zakopanem. W 2022 roku wyreżyserował spektakl "Róża w Krainie Łobuzów". Barczak ma 34 lata. Zagrał w: "Niebezpieczni dżentelmeni", "Planeta Singli. Osiem historii", "Letnie popołudnie". Myślicie, że ma szansę na wygraną?

