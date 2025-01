Tancerze "znikają" z TzG! Ulubieniec widzów pominięty przez produkcję. "Nie tracę jednak nadziei"

Michał Kassin to utalentowany polski tancerz i choreograf. Kassin jest posiadaczem najwyższej klasy tanecznej "S" w tańcach latynoamerykańskich. W 2018 roku zdobył tytuł zwycięzcy Otwartych Mistrzostw Polski i reprezentował kraj na Mistrzostwach Świata w Gruzji. Jego talent i zaangażowanie uczyniły go jednym z czołowych tancerzy w Polsce. Najwiekszą rozpoznawalność przyniósł mu oczywiście "Taniec z Gwiazdami"

Michał Kassin z żalem zawiadamia: "nie zobaczcie mnie w najbliższej edycji TzG

W 2024 roku Michał Kassin dołączył do obsady 14. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie partnerował młodej piosenkarce Roksanie Węgiel. Ich współpraca na parkiecie zaowocowała nie tylko udanymi występami, ale także głęboką przyjaźnią poza sceną. Oboje często dzielili się w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami i relacjami z treningów, co zyskało sympatię fanów. Z kolei w 15. edycji tanecznego show tańczył z Anną Marią Sieklucką. Występami zdobył siebie dużą sympatię widzów. To jednak nie wystarczyło, by doszło do kolejnego angażu. Jak poinformował na Instagramie, nie zobaczymy go w najbliższej edycji programu.

Od razu uspokajam, że nie mam kontuzji i nie rezygnuje z tańca, jednak nie zobaczcie mnie w najbliższej edycji TzG. Tym razem szansę na udział w programie dostali po prostu inni tancerze… czego im z całego serducha gratuluję, bo ten program to wspaniała przygoda i świetna okazja, by się pokazać światu. Nie tracę jednak nadziei, że będziecie mogli ponownie ujrzeć mnie na parkiecie TzG jesienią, trzymajcie kciuki

- napisał.

Nie przegap: Michał Kassin bał się pokazać ukochanego. Kim jest jego wybranek? Znamy go z parkietu "Tańca z gwiazdami"

Kto wystąpi w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W kolejnej edycji na parkiecie Polsatu mają pojawić się m.in: Blanka, Adrianna Borek, Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski i Magdalena Narożna, Filip Gurłacz, Magda Mołek. Wg doniesień produkcja rozmawia także z Grażyną Szapołowską, choć oficjalnie nie potwierdzono jeszcze startu gwiazdy.

Wśród tancerzy wymienia się zaś nazwiska, których w ostatnich edycjach brakowało - m.in. Lenki Klimenowej czy Agnieszki Kaczorowskiej. Swój udział potwierdził także Wojciech Kucina, który w ostatniej edycji partnerował Julii Żugaj. Na parkiecie nie zobaczymy tym razem na pewno: Hani Żudziewicz, Michała Danilczuka i Michała Kassina. Po oskarżeniach o nieodpowiednie zachowanie wobec podwładnych produkcja rozstała się również z dotychczasowym głównym choreografem programu - Tomaszem Barańskim.

Sprawdź galerię: Kuszą je do "Tańca z Gwiazdami"