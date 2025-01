"Taniec z Gwiazdami" od lat kojarzył się z tym miejscem. Nagła zmiana! Wielka afera w tle

Joanna Koroniewska dostanie do prowadzenia nowy program. Premiera już niedługo

Program "Taniec z Gwiazdami" wciąż przyciąga tłumy widzów przed telewizory, więc nic dziwnego, że zdecydowano się kontynuować dobrą passę show. Niemal od razu ruszyły więc przygotowania do kolejnej, 16. edycji programu, w której wezmą między innymi udział takie gwiazdy jak Blanka Stajkow, Ada Borek, Ola Filipek, Filip Gurłacz, Magda Narożna, Maria Jeleniewska, Magda Mołek czy Maciej Kurzajewski. Pojawi się też Agnieszka Kaczorowska, choć nie w roli "gwiazdy", a tancerki, która będzie występować u boku gwiazdy. Z plotek mówi się jeszcze o możliwym udziale Grażyny Szapołowskiej i Tomasza Wolnego, ale to jeszcze niepotwierdzone informacje. "Taniec z Gwiazdami" 16 czekają liczne zmiany, nie tylko jeśli chodzi o uczestników. Pojawią się na przykład nieznani dotąd tancerze, którzy pod wodzą nowego choreografa programu, Macieja Zakliczyńskiego, mają oczarować widzów Polsatu. Zmiany dotkną też miejsc, kojarzonych do tej pory z show. Okazuje się bowiem, że po latach treningi zostaną przeniesione gdzie indziej. Na tę decyzję miała wpływ wielka afera, która wybuchła niedawno w mediach na temat właściciela studia i tancerza, kojarzonego z "Tańcem z Gwiazdami". Szczegóły poniżej.

Taniec z Gwiazdami 16: Zmiana miejsca po zarzutach o mobbing. Skandal z udziałem choreografa

Jak donosi "Fakt", treningi przygotowujące od udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" nie będą już odbywać się w studiu Tomasza Barańskiego, jak dotychczas. Choreograf, kojarzony z show, został niedawno oskarżony o działania noszące znamiona mobbingu. Po wielkiej aferze produkcja miała uznać, że trzeba odciąć się od tego miejsca.

- W tej edycji treningi mają odbywać się w studiu, z którym współpracuje Zakliczyński, czyli w Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego. Obiekt znajduje się w ścisłym centrum Warszawy i łatwo tam dotrzeć. Z tym studiem współpracuje wielu tancerzy znanych z "Tańca z Gwiazdami", m.in. Lenka Klimentova, Michał Danilczuk (który nie wystąpi w 16. edycji "TzG", bo został jurorem w "You Can Dance") czy Robert Kochanek - podaje "Fakt".

Wkrótce poznamy pełną listę wszystkich uczestników, a już 2 marca 2025 roku Polsat planuje pokazać pierwszy odcinek 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Treningi rozpoczną się natomiast miesiąc wcześniej, w lutym. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i już zdecydować, komu będziemy kibicować podczas tej edycji "TzG".

