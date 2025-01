Z "Halo, tu Polsat" do "Tańca z Gwiazdami"! Maciej Kurzajewski zgarnie Kryształową Kulę?

Wiadomo, kto zapłacił za sylwestra TV Republika. Nie jest to mała kwota

Poruszająca akcja dla chorej Beaty Kozidrak! Musicie TO zobaczyć

"Taniec z Gwiazdami": Producenci odkrywają kolejne karty

Od zakończenia jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie minęło jeszcze tak dużo czasu, a prace nad kolejną trwają już pełna parą. Pierwszą uczestniczkę poznaliśmy podczas finału piętnastej serii. Wiadomo już, że oprócz Blanki o Kryształową Kulę powalczą też Adrianna Borek z Kabaretu Nowaki czy influencerka Maria Jeleniewska.

Niedawno okazało się też, że do show w roli trenerki wróci Agnieszka Kaczorowska. Widzowie zastanawiają się kto będzie jej tanecznym partnerem. Na razie gwiazda milczy na ten temat, ale najnowsze wiadomości z pewnością sprawią, że dyskusja zacznie się na nowo.

Według nieoficjalnych informacji Onetu, wśród uczestników szesnastej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" zobaczymy... Macieja Kurzajewskiego! Prezenter po zmianach w strukturach TVP przeszedł do konkurencji, gdzie u boku swojej życiowej partnerki, Katarzyny Cichopek, pełni rolę prowadzącego "Halo, tu Polsat".

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska nie kryje zadowolenia! Dostała pracę w Polsacie!

"Taniec z Gwiazdami": Maciej Kurzajewski idzie po wygraną!

Wierni widzowie "Tańca z Gwiazdami" mogli zauważyć dziennikarza zasiadającego na widowni programu podczas jednego z odcinków. Krzysztof Ibisz zapytał go nawet, czy rozważa spróbowania swoich sił w show. Gwiazdor "Halo, tu Polsat" nie potwierdził ani nie zaprzeczył, jedynie uśmiechnął się znacząco.

Jeśli informacje te się potwierdzą, to Maciej Kurzajewski już niedługo będzie musiał rozpocząć intensywne treningi. Czy to Agnieszka Kaczorowska będzie jego taneczną mentorką? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać. W nauce tańca może mu pomóc Kasia Cichopek, która dwadzieścia lat temu wygrała "Taniec z Gwiazdami" w parze z Marcinem Hakielem.

Zobacz również: Szok! To dlatego zrezygnował w "Tańca z Gwiazdami"?! Chciał uniknąć konfrontacji?

Romans w "Tańcu z gwiazdami"? Tomasz Wygoda nie ma wątpliwości: "To wszystko widać" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.