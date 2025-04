Trzaskowski w drugiej turze wygrywa z Nawrockim i Mentzenem. Zobacz najnowszy sondaż

Nie cały elektorat Konfederacji chce głosować na Nawrockiego

Przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim w drugiej turze to aż czternaście punktów procentowych. - Widać, że nie wszyscy wyborcy Konfederacji pójdą zagłosować na Nawrockiego. Z drugiej strony elektorat Lewicy i Trzeciej Drogi zdecydowanie bardziej chętnie poprze Trzaskowskiego – twierdzi profesor Olgierd Annusewicz.

Wyborcy PiS zdeterminowani przeciw Trzaskowskiemu

W przypadku, gdyby to kandydat Konfederacji dostał się do finałowej wyborczej rozgrywki przewaga wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej nad rywalem stopniałaby do dziesięciu punktów procentowych. - Można odnieść wrażenie, że wyborcy PiS są bardziej zdeterminowani by głosować przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu niż wyborcy Konfederacji – zauważa politolog. Ekspert podkreśla, że na dwa miesiące przed drugą turą prawdopodobieństwo wygranej kandydata KO jest bardzo wysokie, przewaga nie jest jednak na tyle znacząca by już teraz można było mówić o jakiejkolwiek pewności.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.03-01.04.2025 roku metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

i Autor: SE

i Autor: SE

Poranny Ring. Paweł Szefernaker Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.