Agnieszka Kaczorowska nie kryje zadowolenia! Dostała pracę w Polsacie!

Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zaskoczyło wielu. Para uchodziła za zgrane, wręcz idealne, małżeństwo. Niestety, kolejny raz obrazek z Instagrama nie pokrywał się z tym, co działo się w rzeczywistości. O ile gwiazda "Klanu" nie opowiada zbyt chętnie o rozwodzie, to jej (jeszcze obecny) mąż odsłania kulisy ich relacji. Niedawno wyznał, że gdy zaczęli się ze sobą spotykać mieli innych partnerów.

Agnieszka Kaczorowska zdaje się grubą kreską odcinać od przeszłości i skupia się na nowych projektach. Nie ma za bardzo czasu na rozpaczanie nad związkiem, a w każdym razie nie ma na to czasu. Niedawno wzięła udział w nagraniach do programu Magdy Gessler. Obecnie promuje drugi sezon "Królowych przetrwania".

To nie koniec zmian w jej życiu zawodowym. W sobotę na Instagramie zapowiedziała, że ma do przekazania bardzo dobre wieści. Dzień później gościła w programie "Halo, tu Polsat", gdzie zdradziła, że dołączy do ekipy programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Potwierdziła tym samym krążące od pewnego czasu plotki.

Agnieszka Kaczorowska: Kolejne zmiany w jej życiu

Do tej pory nie było wiadomo, w jakiej roli pojawi się w programie. Niektórzy spekulowali, że zastąpi jednego z jurorów. Teraz okazało się, że znowu zobaczymy ją na parkiecie.

Teraz moje serce krzyczy, że potrzebuję trochę potańczyć. (...) Ja wychowałam się w telewizji, gdzieś ta adrenalinka jest mi potrzebna. (...) Propozycja z "Tańca" wracała, ale teraz moje serce zabiło mocniej. Zrozumiałam, ze przez długi czas chowałam tę potrzebę samego tańczenia - mówiła w studiu śniadaniówki.

Większość Polaków kojarzy Agnieszkę Kaczorowską z roli Bożenki z "Klanu". Jednak to nie aktorstwo, ale taniec jest jej prawdziwą pasją. Ma w tym polu sporo sukcesów. Czy wytańczy ze swoim tanecznym partnerem wygraną w programie?

