Agnieszka Kaczorowska zapowiada życiowe zmiany. Nie wygląda na smutną

To było dla mnie bardzo trudne. Dlatego bardzo długo rozważałam udział w tym programie, że muszę na tak długo wyjechać i nie być z dziewczynkami, których na dłużej niż 5 dni nigdy nie zostawiłam, a tutaj 3 tygodnie. Dużo łez w samolocie i dużej tęsknoty, a potem ta uważność i skupienie się na danym dniu, momencie, zadaniu, chwili, wyzwaniu i tym, co się dzieje ze mną pozwoliło mi przetrwać. To było dla mnie bardzo ważne jako dla kobiety i mamy. Wyjście z tej rzeczywistości, w której jestem, oderwanie się od swojego życia, od wszystkich obowiązków, których mam bardzo, bardzo dużo, pozwoliło mi pomyśleć, co się teraz się ze mną dzieje, jakie mam emocje, co jest w moim sercu, czego ja pragnę.