i Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS (2)

Nie wytrzymał

Pilne! Nawrocki szydzi z Trzaskowskiego: „Choćby w Końskich, choćby teraz!”

Czy w piątek naprawdę dojdzie do długo wyczekiwanej debaty prezydenckiej? Karol Nawrocki deklaruje gotowość do starcia z Rafałem Trzaskowskim – „choćby jutro, za pięć godzin albo w Końskich” – ale jednocześnie zaznacza, że to sztaby muszą się porozumieć. Kandydat popierany przez PiS z uśmiechem komentował chaos wokół organizacji wydarzenia. „Prosimy o kolejne pytania – z kartonem lub bez” – rzucił na konferencji prasowej.