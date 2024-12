Program "Taniec z Gwiazdami" to jeden z chętniej oglądanych show w telewizji. W każdej edycji przyciąga przed telewizory tłumy wiernych fanów. W mediach taneczny program wywołuje skrajne emocje - jest masa kontrowersji czy nagłych zwrotów akcji. Warto też zwrócić uwagę na poziom, który reprezentują tancerze oraz gwiazdy. Każda kolejna edycja jest lepsza od poprzedniej!

Zobacz też: Szok! To dlatego zrezygnował w "Tańca z Gwiazdami"?! Chciał uniknąć konfrontacji?

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Polsat organizuje kolejną edycję "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W programie jak zwykle zatańczy tłum znanych gwiazd. Niestety wśród tancerzy zabraknie Hanny Żudziewicz.

Trenerka w poprzednich edycjach miała okazję trenować m.in. Mateusza Banasiuka, Filipa Bobka czy Filipa Chajzera. W parze z Robertem Wabichem oraz Piotrem Mrozem zdobyła nawet po Kryształową Kulę.

Hanna w swoich mediach społecznościowych opublikowała post, w którym napisała, dlaczego nie pojawi się w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Kochani, niestety, nie zatańczę w kolejnej edycji "Taniec z Gwiazdami". Piszę to, ponieważ dostaję od was mnóstwo zapytań na ten temat. Kocham ten program, ale z powodu dużej ilości zobowiązań, na wiosnę muszę zrobić sobie przerwę. Oczywiście będę śledziła program i trzymała kciuki za uczestników. Wiem, że mam tu spore grono fanów programu, dlatego na pocieszenie napiszę, do zobaczenia w jesiennej edycji - można przeczytać w sieci.