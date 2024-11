Skandaliczne zachowanie Weroniki Rosati w centrum handlowym. Zrobiła to przy dziecku i przy ludziach. To nielegalne! Mamy zdjęcia

Z grupą oraz szkołą tańca Tomasza Barańskiego pożegnała się kolejna tancerka. Tym razem o odejściu zadecydowała Oliwia Bolimowska. Kobieta wydała specjalne oświadczenie. Padły mocne słowa!

Zobacz też: To może być koniec jego kariery. Tomasz Barański przeprasza! Produkcja "Tańca z Gwiazdami" odcina się od sprawy

Tomasz Barański ma problemy w szkole tańca

Jakiś czas temu dziennikarze portalu pudelek.pl przeprowadzili śledztwo, które miało wykazać nadużycia, których dopuszcza się Tomasz Barański wobec swoich współpracowników. Tancerz po serii artykułów przekazał dziennikarzom oświadczenie, w którym oficjalnie przeprosił.

Wszystko wskazuje jednak na to, że przeprosiny nie były dla wszystkich wystarczające. Z zespołem Barańskiego pożegnała się kolejna osoba - Oliwia Bolimowska współpracującą z grupą NEXT i szkołą tańca Barański Art Space. Na jej instagramowym koncie pojawiło się specjalne oświadczenie, w którym wyjawiła powody do takiej decyzji.

Chciałabym poinformować, że zakończyłam współpracę z grupą taneczną NEXT oraz ze szkołą tańca Barański Art Space. W pewnym artykule pojawiło się oświadczenie świadczące o poczuciu winy za swoje czyny - ta sama osoba po paru dniach próbuje oczerniać moją i nie tylko moją osobę, kierując swoje żale do kursantów szkoły - czytamy w oświadczeniu kobiety.

Tancerka dość gorzko odniosła się również do słów samego Barańskiego. Wyjawiła powody, które wpłynęły na jej decyzję.

Jeśli tak wygląda zmiana i zrozumienie, to jedyne co mogę powiedzieć to: WSPÓŁCZUJĘ. I to jedyne co powiem na ten temat, ponieważ odnalazłam swój wewnętrzny spokój i nie pozwolę, aby zachowanie innych to zniszczyło. I tym akcentem kończę ten etap - zdobyłam ogromne doświadczenie, za co jestem bardzo wdzięczna, ale przez przeróżne wydarzenia utraciłam miłość do tańca, którą znowu odzyskałam oraz SPOKÓJ i nareszcie mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa - czytamy.

Popularna tancerka występowała w "Tańcu z Gwiazdami", w trakcie wyborów Mister Supranational oraz na scenie tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. W większości tych występów właśnie z ramienia grupy NEXT Barańskiego.

Zobacz też: Ten romans w "TzG" wzbudził ogromne emocje. Teraz prawda wyszła na jaw

Zobacz naszą galerię: Tomasz Barański ma trudny czas. Odeszła od niego kolejna tancerka

Sonda Oglądasz nową edycję show "Taniec z Gwiazdami"? TAK NIE