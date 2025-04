Watykan. Papież Franciszek spotkał się z Karolem III i Kamilą

W środę (9 kwietnia) Watykan poinformował o prywatnym spotkaniu papieża Franciszka z królem Karolem III i królową Kamilą. Do audiencji doszło zaledwie kilka dni po tym, jak Ojciec Święty niespodziewanie pojawił się na placu Świętego Piotra, by pozdrowić wiernych. To druga niezapowiedziana decyzja papieża w ostatnich dniach, co wzbudza zainteresowanie mediów i wiernych na całym świecie.

Wizyta brytyjskiej pary królewskiej w Watykanie pierwotnie planowana była na 8 kwietnia, jednak z powodu choroby papieża została odwołana. Spotkanie w środę miało charakter prywatny i zbiegło się w czasie z 20. rocznicą ślubu Karola III i Kamili. Watykan poinformował, że papież złożył parze królewskiej życzenia z okazji rocznicy, a rozmowa dotyczyła również kwestii zdrowotnych. Franciszek i Karol III, który zmaga się z chorobą nowotworową, życzyli sobie nawzajem szybkiego powrotu do zdrowia.

Spotkanie papieża z brytyjską parą królewską to kolejny dowód na to, że Ojciec Święty, mimo niedawnej operacji, wraca do pełni sił. Wierni na całym świecie z uwagą śledzą informacje o stanie zdrowia papieża i z radością przyjmują wieści o jego powrocie do aktywności.