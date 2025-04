Ewa Bem trzy miesiące po śmierci męża ujawniła smutną prawdę o jego życiu. Apel do wszystkich żon!

Ewa Bem w ciągu ostatnich ośmiu lat straciła dwie niezwykle ważne osoby. Najpierw - w 2017 roku - odeszła jej córka Pamela, która zmagała się glejakiem. Artystka długo nie mogła pozbierać się po tej stracie. Na początku 2025 roku na Ewę Bem spadł kolejny cios. Zmarł Ryszard Sybilski, jej ukochany mąż, którego była żoną ponad 30 lat, a wcześniej kilkanaście lat żyła z nim w nieformalnym związku. To on był wielkim wsparciem dla piosenkarki po śmierci jej córki.

Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia Dindiku

- napisała na Facebooku artystka. Ryszarda Sybilskiego poruszająco pożegnała też jego córka. - Nie powiem spoczywaj w spokoju, bo wiem, Tato, że to nie w Twoim stylu. Jeśli coś tam na górze można działać, to na pewno już tam sobie wszystko ustawiasz - napisała.

Na pogrzebie męża Ewy Bem zjawiło się mnóstwo wielkich gwiazd, m.in. Krzysztof Ibisz, Nina Terentiew czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Pojawił się także Edward Miszczak.

Niemal trzy miesiące po śmierci męża Ewa Bem w "Pytaniu na śniadanie" ujawniła smutną prawdę o jego życiu. Mimo choroby Ryszard Sybilski ciężko pracował niemal do śmierci. Piosenkarka przy okazji zwróciła się z ważnym apelem do żon i ich mężów.

Powinnam powiedzieć, że to jest godne najwyższego uwielbienia i zasadniczo jest to na pewno powód ogromnej dumy, ale z drugiej strony - przemawiam teraz do wszystkich żon i do wszystkich mężów żon - że naprawdę nie można tyrać, nie można dać się zatyrać, zapracować tak ogromnie, jak pracował mój mąż