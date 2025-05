"Taniec z Gwiazdami". Pięć słów Agnieszki Kaczorowskiej po laniu w finale! Czuć ogromny żal

Justyna wejdzie do finału?

Kaczorowska i Gurłacz to najwięksi przegrani "Tańca z Gwiazdami"? Juror programu mówi, jak jest

Finał "Tańca z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska miała apetyt na wygraną

Cóż to były za emocje! Finał programu "Dancing with the star. Taniec z Gwiazdami" nie zawiódł widzów. W ostatnim odcinku wiosennej edycji o zwycięstwo rywalizowały trzy pary: Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke, Filip Gurłacz - Agnieszka Kaczorowska, Adrianna Borek - Albert Kosiński. Wielki apetyt na wygraną miała Agnieszka Kaczorowska. Tuż przed finałem show "Taniec z Gwiazdami" jeszcze instruowała zagranicznych fanów, jak skutecznie głosować. To jednak na niewiele się zdało, bo Kryształowa Kula trafiła w ręce Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschkego. Ten ostatni już trzeci raz zwyciężył w "TzG" i jeszcze będąc na wizji, nie krył tego, że cieszy się, że to już koniec rywalizacji.

Agnieszka Kaczorowska napisała pięć słów po finale programu "Taniec z Gwiazdami"

Dla Agnieszki Kaczorowskiej lanie w finale musi być wyjątkowo bolesne. Po rozstaniu z mężem Maciejem Pelą i udziale w kontrowersyjnym show "Królowa przetrwania", udział w programie "Taniec z Gwiazdami" był szansą na poprawę wizerunku. Co prawda, tancerce i aktorce udało się pokazać z dobrej strony, ale jednak do pełni szczęścia zabrakło zgarnięcia Kryształowej Kuli. Już po przegranym finale Agnieszka Kaczorowska zamieściła pełen bólu wpis na Instagramie. Czytając to, czuć wielki żal.

To koniec. Dziękujemy. Za wszystko

- napisała tancerka. W trudnych chwilach Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską na duchu podnoszą fani. Wielu z nich uważa, ze to właśnie ta para powinna wygrać "Taniec z Gwiazdami". Podobną opinię zdaje się mieć Marcin Rogacewicz, który przyjaźni się z gwiazdą "Klanu". Przed finałem show aktor zamieścił wymowny wpis w mediach społecznościowych.

Jadę dalej na piętro numer 8

- czytamy na profilu Marcina Rogacewicza. Słowa te w połączeniu z emotką korony najpewniej odnosiły się do Kaczorowskiej i Gurłacza, którzy mieli przydzielony w "TzG' właśnie numer ósmy.

