Konsternacja po słowach zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami"! Jacek Jeschke na wizji nie gryzł się w język

Tak Orłoś pomaga narzeczonej po okropnym wypadku. Jak się czuje Koziejowska? Wiemy, co jej pracą w TVP

A to ciekawe

Tak Rogacewicz wspierał Kaczorowską przed "Tańcem z Gwiazdami". To nie uciszy plotek o romansie

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke wygrali "Taniec z Gwiazdami"

W niedzielę, 11 maja, cała Polska obserwowała zmagania uczestników finału programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie zameldowały się trzy pary: Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke, Filip Gurłacz - Agnieszka Kaczorowska i Adrianna Borek - Albert Kosiński. Ostatecznie Kryształowa Kula wpadła w ręce pierwszego duetu. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke wygrali "Taniec z Gwiazdami" absolutnie zasłużenie. Trzeba jednak przyznać, że dwie pozostałe pary także zaprezentowały się znakomicie. Generalnie wielkich emocji, a nawet łez nie brakowało. Tuż przed finałem wydawało się, że znacznie wzrosły szanse na triumf Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurlacza. Tancerka zwróciła się do fanów zagranicznych z poradą, jak skutecznie oddawać głosy. Wspomniała nawet o pewnym "myku". Desperacki krok jednak nie zapewnił zwycięstwa. Pozostaje możliwość zakupu Kryształowej Kuli. Z słów Vanessy Aleksnader (wygrała poprzednią edycję "Tańca z Gwiazdami") wynika, że taki puchar kosztuje około 10 tys. złotych.

Pod artkułem prezentujemy galerię: "Taniec z Gwiazdami": Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Po ich występie polały się łzy

Finał programu "Taniec z Gwiazdami". Jacek Jeschke nie gryzł się w język!

Sukces w programie "Taniec z Gwiazdami" wymaga wielu wyrzeczeń. Być może właśnie dlatego Jacek Jeschke wygłosił zadziwiającą mowę po swoim występie. Jego słowa wywołały prawdziwą konsternację. Tancerz nie gryzł się w język!

Dobrze, że to się już kończy, bo nie wiem, ile bym jeszcze wytrzymał

- wypalił Jacek Jeschke, który smak zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami" zna jak mało kto. Przypomnijmy, że tancerz wcześniej show wygrywał już dwukrotnie. Najpierw występując w parze z Anną Kaczmarczyk, a później - z Anitą Sokołowską. Warto dodać, że sukcesy w programie "Taniec z Gwiazdami" odnosiła także jego żona - Hanna Żudziewicz. Tancerka wygrywała dwukrotnie (w parze z Robertem Wabichem i Piotrem Mrozem). Dla małżonków zatem tu już piąta Kryształowa Kula. Nic dziwnego zatem, że Jacek Jeschke chyba potrzebuje przerwy.

"Taniec z Gwiazdami 17" – kto wystąpi w jubileuszowej edycji? Znamy pierwsze nazwisko!

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie