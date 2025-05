Wygrała "Taniec z Gwiazdami". Zdradziła, ile kosztuje Kryształowa Kula. Kogoś powaliło?!

Tyle kosztuje Kryształowa Kula z programu "Taniec z Gwiazdami"?

W finale wiosennej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" powalczą trzy pary taneczno-gwiazdorskie. Z sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster wynika, że zdecydowanie największym faworytem do zwycięstwa jest duet Agnieszka Kaczorowska - Filip Gurłacz. Stawka jest ogromna, bowiem do wygrania jest 100 tys. złotych (dla gwiazdy), 50 tys. (dla tancerza lub tancerki) i Kryształowa Kula, czyli puchar, o którym marzy każdy uczestnik show "Taniec z Gwiazdami". Dla części z nich jest od ważniejszy od nagrody pieniężnej. Swoją drogą, okazuje się, że sama Kryształowa Kula też warta jest niemałe pieniądze. Trochę wygląda to tak, jakby kogoś powaliło! Skąd to wiadomo? Niedawno na ten temat wygadała się Vanessa Aleksander, czyli zwyciężczyni poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Padła konkretna kwota.

Podobno można sobie taką kupić we Wrocławiu, tylko to kosztuje z 10 tysięcy. Kupiłbyś sobie? Ja nie. Chociaż jedna osoba, z którą byłam w edycji, powiedziała, że sobie kupi taką Kryształową Kulę, nawet jak jej nie wygra

- zdradziła aktorka w rozmowie z Plejadą. Nie podała jednak, o kogo konkretnie chodziło.

Kryształowa Kula w domach zwycięzców "Tańca z Gwiazdami"

U wielu zwycięzców dawnych serii programu "Taniec z Gwiazdami" Kryształowa Kula nadal zajmuje ważne miejsce w domu. U Anety Zając można zobaczyć ją w kuchni.

Właśnie tam najczęściej tętni życie domu, więc i Kula ma swoje miejsce w samym jego sercu. Przypomina, że marzenia naprawdę mogą się ziścić… nawet jeśli zaczynają się od zmęczonych nóg i plączących się kroków

- wyznała Plejadzie aktorka. Z kolei Piotr Mróz trzyma Kryształową Kulę w miejscu "honorowym" i "widocznym".

Przypomina mi o moim triumfie. Jest potwierdzeniem tej ciężkiej, fizycznej i psychicznej pracy. To jest naprawdę piękna przygoda, ale jeżeli wchodzi się na ten etap, powiedzmy, pucharowy i sięga się po zwycięstwo, to tutaj nie ma przypadków. Trzeba wykonać bardzo, bardzo ciężką pracę. Dlatego cieszę się, że jest ze mną

- podkreślił gwiazdor.

