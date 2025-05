Od pierwszego odcinka tej edycji "Tańca z Gwiazdami" duet Gurłacz–Kaczorowska wzbudza ogromne zainteresowanie. Widzowie doceniają nie tylko ich taneczny kunszt, ale też wyraźną chemię, którą emanują podczas występów. Choć pojawiły się plotki o rzekomym romansie, sam Gurłacz szybko je zdementował, zaznaczając, że jest oddanym mężem i ojcem. Zamiast komentować rewelacje, które pojawiają się w sieci, para skupia się na treningach i przygotowaniach do wielkiego finału, który zbliża się wielkimi krokami.

W jednym z ostatnich wywiadów para została zapytana o potencjalne plany na wygraną. Zwycięzca może liczyć na 100 tysięcy złotych, a zawodowy tancerz lub tancerka na 50 tysięcy. Filip Gurłacz nie krył wzruszenia, gdy mówił o swoim marzeniu, by zbudować dom dla żony i dzieci. Aktor podkreślił, że nie szuka luksusu – pragnie prostego, ciepłego miejsca dla rodziny, gdzie każdy z jego synów miałby swój własny pokój. Dodał, że przed realizacją marzenia najpierw upewniłby się, czy ktoś z bliskich nie potrzebuje wsparcia.

Agnieszka Kaczorowska wtórowała partnerowi, przyznając, że sama także szuka obecnie nowego miejsca do życia. Jej sytuacja życiowa uległa sporym zmianom, dlatego marzy o nowym początku – zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Jak sama podkreśliła, poruszyło ją to, jak bardzo ich cele i marzenia się pokrywają.

To jest niesamowite, że para numer 8 spotyka się nawet w marzeniach i celach. Ja też potrzebuję nowego miejsca do życia. I na pewno to będzie taki czas, żeby coś skończyć, jakieś nowe miejsce - mówiła Agnieszka.