Popularność programu "Taniec z Gwiazdami" nie słabnie mimo upływu lat. Emocje rosną z tygodnia na tydzień, a każda kolejna choreografia, każdy wzruszający występ i każda eliminacja wywołują burzliwe reakcje wśród widzów. Jak co sezon, również teraz trwa gorąca dyskusja, kto powinien zwyciężyć. W przeprowadzonym niedawno sondażu "Super Expressu" wśród fanów programu jedna para uzyskała miażdżącą przewagę nad pozostałymi uczestnikami. Wyniki mogą być zaskoczeniem – albo potwierdzeniem tego, co wielu czuje od dawna.

To oni wygrają "Taniec z Gwiazdami"! Teraz już wszystko jasne

Z danych wynika, że największe uznanie widzów zdobyli Agnieszka Kaczorowska (32 l.) i Filip Gurłacz (35 l.), którzy zdobyli aż 54% głosów w ankiecie. To wynik, który może świadczyć nie tylko o ich tanecznych umiejętnościach, ale też o sympatii, jaką wzbudzają jako para na parkiecie. Agnieszka, doświadczona tancerka i wielokrotna uczestniczka programu, oraz Filip, aktor znany z dużego zaangażowania, stworzyli duet, który nie tylko zachwyca choreografiami, ale też wyraźnie porusza emocje widzów.

Na drugim miejscu uplasowali się Maria Jeleniewska (23 l.) i Jacek Jeschke (33 l.), którzy zdobyli 27% głosów. Młoda gwiazda internetu i utalentowany tancerz pokazali, że świeżość, autentyczność i ciężka praca również potrafią zdobyć serca fanów. Choć różnica punktowa jest znaczna, to ich obecność w czołówce nie dziwi – Maria i Jacek z odcinka na odcinek pokazują coraz większą taneczną klasę.

Najmniejsze poparcie – 19% – uzyskali Adrianna Borek (42 l.), aktorka i znana postać sceny kabaretowej, oraz Albert Kosiński (30 l.). Choć ich występy mają swój charakterystyczny styl i potrafią rozbawić do łez, najwyraźniej w opinii publiczności zabrakło im elementu, który mógłby przekonać do finałowego zwycięstwa. Może to wynikać z faktu, że program ocenia nie tylko technikę tańca, ale też ogólne wrażenie, emocje i "chemię" na parkiecie.

