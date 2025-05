"Taniec z Gwiazdami": Maria Jeleniewska z pękniętym żebrem i cała w siniakach! Jej partner pokazał szokujące nagranie

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zakwalifikowali się do finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" i będą walczyć o Kryształową Kulę. Ale aby wygrać, muszą wystąpić, a to czy pojawią się na parkiecie, stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez kontuzję! Maria Jeleniewska ma mieć pęknięte żebro, o siniakach na obolałych kolanach nawet nie wspominając. Mimo bólu uczestniczka show daje z siebie wszystko! I to z uśmiechem na twarzy.