Choć wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami" nie dobiegła jeszcze końca, Polsat kompletuje już uczestników do kolejnej. "Super Express" dowiedział się, że wśród gwiazd, z którymi prowadzone są gorące rozmowy, jest m.in. Luna (26 l.) czy Sebastian Fabijański (38 l.), który miał pląsać już w obecnej odsłonie, ale wycofał się na ostatniej prostej przez zobowiązania zawodowe.

Łakomym kąskiem dla stacji byłoby też pozyskanie Olgi Frycz. Aktorka w przeszłości kilka razy odmawiała udziału w show, ale wtedy nie była w związku z tancerzem z programu i producenci specjalnie nie przejmowali się jej koszami. Teraz się to zmieniło i na jej kandydaturę zaciera się w Polsacie ręce, węsząc w tym rozgłos.

- Gdyby udało zaciągnąć Olgę na parkiet, oczywiście towarzyszyłby jej Albert. Niedawno zaświtał taki pomysł u osób decyzyjnych, bo przecież to byłby hit. Ludzie uwielbiają obserwować zakochanych, więc tu trudno byłoby uciec od prywaty. Na dodatek przecież planują ślub, to już w ogóle tematów z nimi - poza tańcem - byłoby co niemiara w tych materiałach, które pojawiają się przed każdym występem