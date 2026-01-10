Maciej Zakościelny stroi się na zimę! Wybrał młodzieżową kurtkę wartą majątek

Maciej Zakościelny (45 l.) przyłapany w sklepie. Co za ceny!

Maciej Zakościelny (45 l.) został zauważony przez paparazzi w jednym z warszawskich centrów handlowych. Aktor rozglądał się za porządną kurtką - czemu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę mroźne temperatury za oknem! Takiej zimy nie było od lat. Zakościelny postanowił więc zamienić swoją skórzaną, modną i zadziorną kurtkę, na coś praktyczniejszego.

Maciej Zakościelny na wyprzedażach, a więc bardzo praktycznie i ekonomicznie, rozglądał się za ciepłą, puchową kurtką. W oko wpadł mu czarny model z kapturem modnej, zwłaszcza wśród młodzieży, firmy. Cena? "Zaledwie" 1200 zł, ale za to po przecenie z 1600. Komfort termiczny jest oczywiście wart każdej ceny, a Zakościelny lubi się nosić modnie - do sklepu przybył w kurtce typu "biker" z postarzanej skóry. Niestety - mimo, że ładna i w trendach, nie nadaje się ona na minus kilkanaście stopni!

Niestety, jest jeden problem - zarówno kurtka, w której Zakościelny przybył do sklepu, jak i ta, którą zaniósł do kasy, są króciutkie! Chyba każdy z nas choć raz słyszał od mamy, że "dostanie wilka" albo "przeziębi sobie nerki". Może Zakościelny powinien poszukać płaszcza, albo kurtki zasłaniającej chociaż dolną część pleców?

Co teraz robi Maciej Zakościelny?

Po dość udanym występie w "Tańcu z Gwiazdami" Maciej Zakościelny angażuje się w przeróżne projekty. Niedawno zaskoczył wiele osób występując podczas koncertów, gdzie śpiewał i pięknie grał na skrzypcach. Występuje też obecnie w teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie, gdzie gra w spektaklu "Nienasyceni". Nagrywa też audiobooki, w ubiegłym roku zagrał też w dwóch filmach - "Ze mną się nie bój" i "Oktawa". Rozwija się także jako aktor dubbingowy - podłożył głos jednemu z bohaterów w filmie dla dzieci "Koszmarek".