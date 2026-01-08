Joanna Racewicz z 18-letnim synem na zakupach szykuje się na mrozy. Igor jest już wyższy od niej!

Joanna Racewicz z synem na zakupach

Joanna Racewicz zabrała 18-letniego syna Igora na zakupy obuwnicze. Ona sama - jak widać na zdjęciach - jest dobrze przygotowana na mrozy. Ciepły płaszcz, golf i futrzana czapa chronią ją przed aurą, ale w sklepie poszukiwała ciepłych butów.

Aż trudno uwierzyć, ale prawie 18-letni Igor Janeczek, syn dziennikarki i tragicznie zmarłego w Smoleńsku Pawła Janeczka, jest już prawie dorosły. W kwietniu oficjalnie będzie obchodził osiemnastkę, ale już jest wyższy od Joanny Racewicz o głowę, i to mimo wysokiej czapki, którą miała na głowie!

Syn Joanny Racewicz jest już prawie dorosły!

- Jestem z niego dumna, jest fantastycznym człowiekiem. Mądry, empatyczny. Świetny organizator. Zaczynał naukę w liceum filmowym, ale teraz uczy się w liceum Artes Liberales. Nasza szkoła marzeń. Tylko 34 uczniów i grupa fantastycznych nauczycieli. Nie ma ocen, presji, wyścigu i agresji. Za to dużo wsparcia, rozmów i mądrego kształtowania młodych ludzi

- mówiła jakiś czas temu Joanna Racewicz o wychowywaniu chłopca. Z kolei w ubiegłym roku pisała na Instagramie o maturze Igora:

"Został tylko rok i będziesz dorosły. Matura. Test na dojrzałość. Droga do nowego życia. Autostrada w świat. Rzeczy, które latami pakowałam Ci do walizki. Te, które będziesz musiał zebrać jeszcze sam. Milion moich niepewności. Gdyby można było cofnąć czas i znów mieć Cię w ramionach w naszym dawnym odległym życiu, powtórzyłabym Ci to, co tego dnia, gdy Tata naciskał migawkę aparatu - że zawsze będziemy Cię kochać. Ponad wszystko. Dlatego, że i mimo to. Bez granic i limitów. Bez warunków. Na zawsze. Oboje. W osobnych i niepojęcie wspólnych wymiarach. Nie ma większego uczucia ponad miłość do małego - dużego Człowieka, który mieszkał kiedyś pod sercem. Kocham"

Joanna Racewicz zbroi się na mróz

Razem wybrali się na zakupy - oglądali buty sportowe i zimowe. Joannę Racewicz zwłaszcza zainteresowały najmodniejsze w tym sezonie "kapcie" - z zewnątrz zamszowe, w środku z ciepłym futrem. Niestety - niezbyt dobre na śnieg, bo przemakalne. A jest się na co szykować! Najbliższe dni w Polsce przyniosą od lat niespotykane mrozy, od -15 w centralnej Polsce, do nawet -20 stopni w górach!

