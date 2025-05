To oni wygrali 16. edycję "Tańca z Gwiazdami". Co za emocje! Spodziewaliście się, że to właśnie do nich trafi Kryształowa Kula?

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiegła końca. Za nami ekscytujący finał, podczas którego oglądaliśmy walkę trzech par - Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej, Adrianny Borek i Alberta Kosińskiego oraz Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke. Kto wygrał, zdobył Kryształową Kulę i zapisał się w historii kultowego programu? Już wszystko jasne!