Finał "Tańca z Gwiazdami" 16. Ależ się zagotowało. Pavlović chce dawać DWUNASTKI!

Witamy Was w ten wyjątkowy wieczór! Już naprewde niedługo wszystko będzie jasne – poznamy zwycięzców 16. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Na parkiecie Polsatu zostały trzy pary, które przez ostatnie tygodnie zachwycały jurorów, wzruszały widzów i podbijały serca fanów tańca w całej Polsce. Kto sięgnie po Kryształową Kulę?