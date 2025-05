Doda kusi dekoltem w obcisłej mini na finale "Tańca z Gwiazdami". Szykuje się do kolejnej edycji?!

"The Traitors. Zdrajcy 2": WIELKI FINAŁ! Szokujące zakończenie, jak mogło do tego dojść!?

Już za chwilę poznamy zwycięzców szesnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę walczą trzy pary: Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Na widowni kibicuje im tłum gwiazd, w tym Ralph Kaminski, Dorota Naruszewicz, Marta Krupa, Ewa Minge, Majka Jeżowska, Maffashion, Małgorzata Potocka, Olga Frycz czy Doda.

Gdy piosenkarka pojawiła się na ściance "Tańca z Gwiazdami", wprost nie dało się od niej oderwać oczu. 41-latka na tę okazję wybrała sukienkę mini w białym kolorze, która opinała jej ciało. Oryginalny dekolt z wycięciem podkreślił krągły biust gwiazdy, a króciutki krój pozwolił zaprezentować w pełnej okazałości jej zgrabne nogi!

"Taniec z Gwiazdami": Doda zatańczy w kolejnej edycji?

To nie pierwszy raz, gdy Doda zagościła na widowni programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Podczas finału poprzedniej edycji za kulisami show doszło do pamiętnego pojednania artystki z Edytą Górniak. Z kolei kilka odcinków temu ochoczo plotkowała z Agnieszką Kaczorowską. Tancerka w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że zachęcała ją do spróbowania swoich sił na parkiecie.

Nie jest tajemnicą, że producenci programu od dawna próbują namówić Dodę do udziału w tanecznej rywalizacji. Również fani chętnie zobaczyliby ją w show. Kolejne wizyty Dody w studiu "TzG" tylko podkręcają atmosferę. Niedawno o swoich kandydaturach wprost powiedział jeden z jurorów show - Rafał Maserak. Na krótkiej liście znajduje się również kontrowersyjna piosenkarka.

Mam swoich kilku kandydatów. Na pewno o tej Dodzie mówimy… Mówimy, żeby zatańczyła. Teraz jest gdzieś na wakacjach i może odpoczywa przed tym, żeby zatańczyć - powiedział w rozmowie z Party.

