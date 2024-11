Doda oklaskiwała Edytę Górniak! Niespodziewany gest podczas finału "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Finał programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaskoczył nie tylko niesamowitymi występami, ale także emocjonalnymi momentami. Jednym z nich był widok Dody, która z entuzjazmem oklaskiwała występ swojej wieloletniej rywalki – Edyty Górniak. Dodatkowo Rabczewska pokazała podniesione kciuki, co możemy odbierać, jako wyraz aprobaty dla talentu Edzi. Artystki od 2007 roku pozostają w konflikcie, który wielokrotnie był szeroko komentowany w mediach. Warto przypomnieć, że wcześniej Doda była fanką talentu Edyty.

Edyta Górniak w finale "Dancing with with Stars. Taniec z Gwiazdami" zaśpiewała cover piosenki Nata Kinga Cole'a "L-O-V-E", hipnotyzując zarówno publiczność w studiu, jak i widzów przed telewizorami. Jej niepowtarzalny głos, pełen emocji i siły, przykuł uwagę nie tylko widzów przed telewizorami, ale także gości obecnych w studiu. Wśród oklaskujących ją osób nie zabrakło Dody, co dla wielu stało się symbolem możliwego ocieplenia relacji między gwiazdami. Co więcej, w naszej galerii znajdziecie zdjęcia, na których widać, że artystki przytuliły się za kulisami "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"!

Edyta Górniak wystąpiła drugi raz w tej samej sukni. Diwa jest eko!

Edyta Górniak po raz kolejny udowodniła, że dba nie tylko o perfekcję swoich występów, ale również o środowisko. Artystka w Polsacie pojawiła się na scenie w olśniewającej sukni, która była już wcześniej częścią jej garderoby. To ta sama kreacja, którą miała na sobie podczas ubiegłorocznego koncertu "Edyta Górniak świątecznie". W ten sposób Górniak wysłała ważny przekaz ekologiczny – świadome podejście do mody i dbałość o środowisko naturalne.

Na poniższym nagraniu zobaczysz, jak Doda oklaskuje występ Edyty Górniak w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

