Takim ojcem naprawdę jest Tomasz Karolak. Zero ściemniania! "Zasadnicza różnica"

Tomasz Karolak związki

Tomasz Karolak to ma dość pokręcone życiu osobiste. Gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" długo był w nieformalnym związku z Violettą Kołakowską, z którą ma wspomnianą dwójkę dzieci. Burzliwa relacja celebryckiej pary często była tematem kolorowych magazynów i portali plotkarskich. Tomasz Karolak do byłej zawsze miał słabość i po rozstaniach miał do niej wracać. Oprócz Violetty Kołakowskiej aktor spotykać się miał m.in. z Magdaleną Lamparską, Magdaleną Boczarską i Iloną Ostrowską (zobacz: Wszystkie kobiety Tomasza Karolaka. Dwie narzeczone, romanse i zdrady). Do związków damsko-męskich zresztą Tomasz Karolak miał dość specyficzne podejście.- Przed Violką nigdy nie ukrywałem, że wciąż szukam - bez ogródek mówił kiedyś aktor, cytowany przez portal Pomponik.

I w związku z tym niczego jej nie obiecywałem. Koledzy mówią mi: "Ale ty się fajnie ustawiłeś! Mieszkasz oddzielnie, masz piękną kobietę, dzieci, a jednocześnie jesteś luzak"

- dodał najwyraźniej zadowolony z siebie Tomasz Karolak. Co ciekawe, gwiazdor "Rodzinki.pl" w 2016 roku oświadczył się Kołakowskiej. Do ślubu jednak nie doszło, a para dwa lata później się rozstała.

Takim ojcem jest Tomasz Karolak. "Zasadnicza różnica" pomiędzy nim a Ludwikiem Boskim

Związki związkami, ale w życiu aktora niezmiennie bardzo ważne są dzieci. Córka Lena w tym roku skończy 18 lat, a syn Leon jest od niej niecałe 6 lat młodszy. W zeszłym roku Tomasz Karolak pojawił się z córką na czerwonym dywanie podczas szóstej części "Listów do M.". Obydwoje zrobili wówczas prawdziwą furorę. Teraz - przy okazji rozmowy o powrocie do TVP serialu "Rodzinka.pl" - portal Party zapytał aktora, jak wiele ma wspólnego - jako ojciec - z Ludwikiem Boskim. Gwiazdor odpowiedział bez żadnego ściemniania.

Jestem trochę inny (niż Ludwik Boski - red.). Przede wszystkim nie pracuję w domu. (...) To jest ta zasadnicza różnica, ale myślę, że emocje, które mam w sobie, to przecież Ludwik Boski to jestem ja

- wyznał Tomasz Karolak.

Galeria: Córka Tomasza Karolaka po latach. Jest już nastolatką

Sonda Lubisz Tomasza Karolaka? TAK NIE