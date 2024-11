Tomasz Karolak z pięknością na czerwonym dywanie. Nie uwierzycie! To jego nastoletnia córka

Co się dzieje z synem Krzysztofa Krawczyka? Jest coraz gorzej

Premiera kolejnej, już szóstej, części hitu "Listy do M." przyciągnęła tłumy gwiazd. Była Agnieszka Dygnat w anielskiej bieli, był Piotr Adamczyk z zarostem, nie zabrakło i Tomasza Karolaka, który na czerwonym dywanie pozował z tajemniczą pięknością u boku. Szybko stało się jasne, kim jest blondynka pozująca do zdjęć tuż przy roześmianym Karolaku. To jego nastoletnia córka.

Choć to niewiarygodne, mała Lena ma już 17 lat! Kilka lat temu nastolatka szukała własnej tożsamości i chciała, by rodzice zwracali się do niej chłopięcym imieniem Marcel. Ale od tamtej pory wiele się zmieniło.

Tomasz Karolak pokazał dorastającą córkę. Jest niemal dorosła

Tomasz Karolak przez wiele lat był partnerem Violi Kołakowskiej. Aktor i modelka doczekali się dwójki dzieci. Lena przyszła na świat w 2007 r., a Leon w 2013. Teraz starsza z pociech ma już 17 lat - w przyszłym roku stanie u progu dorosłości. Jej młodszy brat jest 10-latkiem. Chłopiec nieczęsto pokazuje się w towarzystwie rodziców na galach czy imprezach show-biznesowych, za to Lena czasem pojawia się u boku taty na premierach.

Tak było też na początku listopada, gdy Karolak promował "Listy do M. 6". Lena towarzyszyła tacie, który był bardzo dumny z córki. Pozował do zdjęć z szerokim uśmiechem. A dziewczyna? Ta zachowywała się niczym rasowa modelka i ani myślała zmianie poważnej miny.

Razem z Leną na tle ścianki pojawiła się jej koleżanka. Obie wystąpiły w długich, satynowych sukienkach. Córka Karolaka postawiła na jasną zieleń, a jej znajoma na głęboki granat. Karolak wybrał klasyczną czerń. W garniturze prezentował się doskonale.

Tomasz Karolek nie miał z córką łatwo. "Była Marcelem"

Tomasz Karolak w czerwcu skończył 53 lata. Gdy na świecie pojawiła się Lena, był już po trzydziestce. Życie z maluchem nie było łatwe, z nastolatką również nie. I to zarówno dla aktora, jak i jego partnerki, z którą rozstał się w 2017 r.

Jak zdradził w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim, Lena długo szukała swojej tożsamości. W pewnym momencie chciała, by mówiono o niej Marcel. Wszystko zmieniło się, gdy porzuciła średnią szkołę artystyczną na rzecz wojskowej.

Poszła do tej szkoły wojskowej i odnalazła tam dyscyplinę, której w szkole artystycznej brakuje. Znalazła miłość i przestała być Marcelem, bo była przez jakiś czas Marcelem. Wcześniej zastanawiała się nad swoją tożsamością. Ciężko było, nie powiem - opowiadał Karolak.

Co ciekawe, córka nie nosi nazwiska taty. Nazywa się tak jak mama - Kołakowska.

Wszystkie związki Tomasza Karolaka. W przeszłości spotykał się m.in. z serialową Lucy!