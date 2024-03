Córka Tomasza Karolaka w TVN. Nie nosi jego nazwiska

- Ja się zgodziłem od razu bez wahania. Coś mnie takiego ciągnęło poznawczego. Rzeczywiście jestem w tym programie i stał się on dla mnie totalną szkołą, która polega na tym, że wykułem takie powiedzenie: "Pobądź, mężczyzno, 20 minut kobietą, a będziesz lepszym mężczyzną". To znaczy ten stereotyp, którym my, mężczyźni, posługujemy się w spojrzeniu na kobiety, po prostu staje się bardziej widoczny. No pochodź sobie przez dwa dni w szpilkach 20 cm. Ja nie mogłem potem nogami ruszać przez tydzień, już nie mówiąc o odcinku lędźwiowym kręgosłupa. (...) Dla mnie to absolutnie inne spojrzenie na kobiecość. Na początku z tej zewnętrznej strony, ale potem zaczynasz myśleć głębiej. Tak że ja się zgodziłem i nie żałuję. Jest to dla mnie niesamowita przygoda - mówił Tomasz Karolak o byciu drag queen.

Jak na to wszystko patrzy jego córka, Lena? - On tak randomowo mi powiedział, że idzie do programu i będzie tańczyć. Potem po prostu mnie zapytał, czy chcę iść na nagrywki. No i poszłam, zobaczyłam to. Na pewno był to duży szok. Tym bardziej że wiadomo, jak to starsze pokolenie patrzy na takie rzeczy. Tata nie wypowiadał się za bardzo na takie tematy wcześniej. Myślę, że był taki neutralny w stosunku do tego, bo nie rozmawiałam z nim na temat drag queen nigdy. Bardzo mnie zadziwił fakt, jak on to dobrze przyjął i jak dobrze to na niego wpłynęło. Nie spodziewałam się czegoś takiego. (...) Na pewno dużo jego poglądów to zmieniło. Zmieniło to też jego patrzenie na mniejszość, jaką jest środowisko LGBT - powiedziała Kołakowska, która zmieniła swój wizerunek i nie wygląda już tak mroczno.

Przypomnijmy, że Tomasz Karolak z byłą partnerką ma jeszcze syna, Leona (11 l.). Violetta Kołakowska jest bratanicą Romana Kostrzewskiego (+61 l.), nieżyjącego już wokalisty zespołu Kat. W 2020 zrobiło się o niej głośno, poprzez powielanie teorii spiskowych, jakoby pandemia COVID-19 była jedynie wymysłem mediów mainstreamowych i zorganizowanym spiskiem jako przykrywka wojny przeciwko ludziom.