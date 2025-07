"Taniec z Gwiazdami" to program, który jest jednym z chętniej oglądanych show w telewizji Polsat. Od lat bije rekordy popularności i jest numerem jeden, jeśli chodzi o taneczny format! Niedawno w sieci zaczęły pojawiać się nazwiska osób, które będzie można oglądać na parkiecie. Wśród nich znalazła się Maja Bohosiewicz, Ewa Minge, Tomasz Karolak. Dziennikarze portalu pudelek.pl potwierdzili również udział Marcina Rogacewicza! Z kolei Polsat podał, że do tego zacnego grona dołączy również Michał Czernecki.

Do tanecznej rywalizacji dołącza Michał Czernecki – aktor filmowy, teatralny i serialowy, znany z mocnych ról! Możecie go kojarzyć z takich seriali jak „Camera Cafe”, „Skazana”, „Profilerka” oraz „Emigracja XD”. Do tego stworzone ostatnio różnorodne kreacje filmowe w takich produkcjach jak: „Skołowani”, „Polowanie”, czy „Kos”. Michał rozbawiał publiczność również w programie “LOL: Kto się śmieje ostatni”. Widzowie pokochali go za autentyczność i emocje, które wnosi do każdej roli. Teraz czas na nowe wyzwanie – parkiet „Tańca z Gwiazdami”! Czy odnajdzie się w rytmach samby, walca i jive’a? - czytamy na instagramowym koncie "TZG".

"Taniec z Gwiazdami": Michał Czernecki w programie

Michał Czernecki to aktor, który zagrał w takich produkcjach jak "M jak miłość", "Edukacja XD", "Diagnoza", "Polowanie" czy "Porządny człowiek". Popularny aktor jakiś czas temu napisał książkę "Wybrałem życie", w której opowiedział swoją przerażającą historię, w której walczył z demonami z przeszłości.

Mimo ogromnego dorobku artystycznego Michał Czarnecki stał się bohaterem portali nie za sprawą nowych ról, a tego, że rozwodzi się z żoną po ponad dwudziestu latach wspólnego życia. Byli zakochani, doczekali się dwóch synów, którzy obecnie są już dorośli.

Dlaczego Michał Czarnecki się rozwodzi?

Michał Czernecki i jego żona Magdalena spędzili razem ponad dwie dekady. Choć szczegóły ich rozstania nie zostały oficjalnie ujawnione, wiadomo, że podjęli decyzję o zakończeniu swojego związku i wybrali osobne drogi życia. Po tylu latach wspólnej relacji rozstanie z pewnością nie było łatwą decyzją. Przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Wspólnie wychowali dwóch synów, którzy są już dorośli.

Jest absolutnie najważniejszym człowiekiem w moim życiu - mówił jeszcze niedawno o ukochanej żonie Czernecki.

